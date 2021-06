Unterricht in Hessen künftig ohne Microsoft Teams?

Als Alexander Roßnagel 1969 am Kaiser-Friedrichs-Gymnasium in Mannheim Abitur machte, spielte das Thema Videokonferenzen im Schulunterricht noch keine Rolle. Heute hat der Rechtswissenschaftler und Professor als Datenschutzbeauftragter des Landes Hessen das letzte Wort darüber, wie lange Microsoft Teams und andere Systeme trotz nachgewiesener Probleme mit dem Datenschutz noch in den Schulen genutzt werden können. Auch wenn die Corona-Inzidenzen sinken und der Präsenzunterricht zunehmend wieder das Homeschooling ersetzt, hat sich das Problem noch nicht erledigt.

Die Elternbeiräte aus 24 hessischen Städten und Landkreisen befürchten, dass nach den Sommerferien keine geeigneten Kommunikationskanäle zwischen Lehrern und Schülern außerhalb der Klassenzimmer mehr zur Verfügung stehen. Die Duldung dieser Videosysteme trotz der Datenschutzmängel läuft in Hessen nämlich mit Ende des laufenden Schuljahres im Juli aus. Und das laut Roßnagel aus gutem Grund: Bei der Nutzung von Videokonferenzsystemen US-amerikanischer Anbieter werden personenbezogene Daten in Drittstaaten übertragen.

Kein Rechtsschutz in den USA

Dadurch könnten Nachrichtendienste in den USA Zugriff auf ebenjene personenbezogenen Daten hessischer Schüler und Lehrer erlangen, warnt die Behörde des Datenschutzbeauftragten in Wiesbaden. Sie könnten somit Personen- und Beziehungsprofile erstellen und die Betroffenen dadurch in ihren Grundrechten verletzen, erklärt sie auf Anfrage dieser Redaktion. Diese wiederum hätten dagegen keinen Rechtsschutz in den USA.

Für Roßnagels Amt ist deshalb klar, dass eine Verlängerung der Duldung von Teams und Co nicht mehr vertretbar ist, „wenn zu Beginn des neuen Schuljahres in Hessen eine leistungsfähige datenschutzkonforme Alternative besteht.“ Aber genau daran äußern die Elternbeiräte vom Kreis Bergstraße im Süden bis zur Stadt Kassel im Norden Hessens massive Zweifel. Schon im Frühsommer 2020 habe Kultusminister Alexander Lorz (CDU) die zeitnahe Einführung eines solchen Videokonferenzsystems in das hessische Schulportal zugesagt, schreiben sie in ihrem offenen Brief an Lorz und Roßnagel. Die Ausschreibung sei aber erst im April 2021 erfolgt und habe Mitte Mai geendet. Realistischerweise könne man da kaum erwarten, dass bis Ende August und damit rechtzeitig zum neuen Schuljahr ein stabil funktionierendes Videosystem bereitstehen werde, warnen die Elternbeiräte.

Und sie verweisen auf die Entscheidung im Nachbarland Rheinland-Pfalz, unter den gegebenen Umständen die Duldung von Teams und Co doch bis zum Ende des nächsten Schuljahres 2022 zu verlängern. Das aber ist für das hessische Kultusministerium keine Alternative. Es zeigt sich auf Anfrage überzeugt, dass die Umstellung rechtzeitig klappen wird. Man werde vom nächsten Schuljahr an in sein Schulportal ein Videokonferenzsystem integrieren, das den datenschutzrechtlichen Richtlinien entspreche und von allen Schulen kostenfrei genutzt werden könne.

„Zeitpuffer“ für Umstellung

Mit dem Vergabeverfahren und dem demnächst erfolgenden Zuschlag „liegen wir mit dem Videokonferenzsystem absolut im grünen Bereich, so dass der vorgesehene Zeitplan auch zur Information der Schulen eingehalten werden kann“, versichert Lorz’ Sprecher Michel Ashelm. Die Schulen könnten sich dann entweder dem kostenfreien Schulportal anschließen und das dort integrierte Videokonferenzsystem nutzen oder sich eigenständig für eines von der Liste möglicher Anbieter entscheiden, die der Datenschutzbeauftragte des Landes Berlin aufgestellt hat. Im Übrigen werde es in Absprache mit dem hessischen Datenschutzbeauftragten im ersten Schulhalbjahr noch einen „gewissen Zeitpuffer“ für die Umstellung in einer Übergangsphase geben.

Roßnagel selbst geht noch weiter. Er versichert: „Gibt es kein geeignetes Alternativprogramm, wird die Nutzung von Teams aber im neuen Schuljahr bis zum Übergang auf die datenschutzkonforme Alternative nicht von meiner Behörde beanstandet werden.“ Und er versichert, dass vom Auslaufen der Duldung nur die Videokonferenzfunktion von MS Teams betroffen ist. Funktionen wie Chat und auch Microsoft 365 könnten in den Schulen weiterverwendet werden.