Unterricht der Zukunft: Lernen am digitalen Herzen

Kassel/Frankfurt. Auf dem Tisch vor den Schülern schwebt ein dreidimensionales menschliches Herz. Sie können das muskulöse Organ von allen Seiten betrachten, anfassen und erkunden. Möglich macht das Augmented Reality – erweiterte Realität. Ausgestattet mit Tablet, Smartphone und entsprechender App lädt Zehra Akyol, Lehrerin an der Offenen Schule Waldau in Kassel, 3D-Objekte auf einen kleinen schwarzen Würfel hoch, der als Projektionsfläche dient. „Damit haben wir Abbildungen sozusagen aus der Hosentasche griffbereit“, sagt Akyol.

Der Frankfurter Zukunftsrat hat die Kasseler Schule sowie das Frankfurter Adorno-Gymnasium mit digitaler Technologie ausgestattet, finanziert durch die Stiftung Hübner und Kennedy und die Hertie-Stiftung. An den zwei Prototypschulen hat die Initiative sogenannte Digital Acceleration Center (DAC) eröffnet. Das sind Experimentierräume für Lehrer und Schüler, in denen sie neue technische und didaktische Möglichkeiten erforschen und erarbeiten können.

Darin können die Schüler mithilfe digitaler Lernplattformen, Virtual Reality und Augmented Reality beispielsweise das Sonnensystem in den Händen halten, DNA erforschen oder einen Frosch sezieren. „Im Fokus steht die Ausarbeitung neuer, innovativer, effektiver und zukunftsgemäßer Lernmethoden“, so Jelena Mitsiadis, Geschäftsführerin des Zukunftsrates. Ziel sei, Schüler auf ihre Zukunft in einer digitalisierten und globalisierten Welt vorzubereiten.

„Die Digitalisierung im Bildungsbereich ist als Thema komplett unterbesetzt“, meint Mitsiadis. Die Idee des Zukunftsrates sei es daher gewesen, die Experimentierräume an Projektschulen aufzubauen, um sichtbar zu machen, was in der Praxis möglich ist. „Wir sind keine Verfechter der Komplett-Digitalisierung. Denn die Pandemie hat uns deutlich auch die Kehrseite der Medaille gezeigt: Die sozialen Kontakte und ein persönlicher Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern sind enorm wichtig für die Entwicklung eines Kindes oder eines Jugendlichen“, betont Mitsiadis. Dennoch seien digitale Technologien bei der Wissensvermittlung hilfreich.

Unterricht mal analog, mal digital

Für deren wohldosierten Einsatz im Unterricht plädiert auch der Erziehungswissenschaftler und Soziologe Kai Maaz. Es sei wichtig abzuwägen, wann die Verwendung digitalen oder analogen Materials sinnvoll sei, sagt der geschäftsführende Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt.

„Die Digitalisierung birgt viele Möglichkeiten, um Prozesse besser zu verstehen, zu veranschaulichen und selbst zu gestalten. Das ersetzt aber nicht die herkömmlichen Inhalte und Methoden“, sagt Maaz. Es brauche weiterhin die analoge Vermittlung von Grundkompetenzen wie Kommunikations- und Teamfähigkeit. Digitale Technologien sollten aber unterstützend hinzugenommen werden.

Das Hessische Kultusministerium betont, dass das Land die digitale Infrastruktur und Ausstattung der Schulen kontinuierlich ausbaue. Bis zum Ende der Laufzeit des Digitalpakts Ende 2024 sollten alle Schulen „über eine valide Wlan-Versorgung und digitale Ausstattung verfügen“. Der Digitalpakt Schule ist ein vom Bund aufgesetztes Förderprogramm für den Aufbau digitaler Infrastrukturen an Schulen.

Das Land habe mit dem Programm „Digitale Schule Hessen“ bereits vor der Corona-Pandemie ein Konzept zur Ausstattungsförderung, zum Ausbau der pädagogischen Unterstützung für Schulen sowie zu Qualifizierungsmaßnahmen für Lehrer auf den Weg gebracht. „Durch die Pandemie wurden diese Maßnahmen ausgebaut und beschleunigt, sodass die Digitalisierung nochmals einen großen Schub erfahren hat“, so das Ministerium.

Kurzfristig sei insbesondere die Ausstattung mit mobilen Endgeräten für den Distanzunterricht forciert worden, erläutert die Behörde. So seien im vergangenen Jahr mit den Digitalpaktmitteln 87 000 mobile Endgeräte zum Verleih an Schüler durch die Schulträger angeschafft worden.