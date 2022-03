Ulmer Dekan Gohl neuer Landesbischof für Württemberg

Stuttgart. Die Vertreter der württembergischen evangelischen Landeskirche haben nach langen Beratungen den Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl zum neuen Landesbischof gewählt. Der 58-Jährige habe am Samstag die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit von 57 der 84 Stimmen erhalten, teilte der Sprecher der Landeskirche mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gohl war bereits am Donnerstag gemeinsam mit zwei weiteren Kandidierenden zur Wahl angetreten. Er war aber ebenso wie die anderen beiden wiederholt an der geforderten Mehrheit gescheitert.

Gohl war dann am Freitagabend vom Nominierungsausschuss der Synode benannt worden. In ihm sind alle fraktionsähnlichen Gesprächskreise vertreten, die für die verschiedenen kirchlichen Interessengruppen stehen. Bereits vor der Synode galt Gohl als möglicher Kompromisskandidat.

Gohl solle offiziell am 24. Juli bei einem Gottesdienst in der Stuttgarter Stiftskirche eingesetzt werden, berichtete die Landeskirche. Er ist Nachfolger von Landesbischof Frank Otfried July, der in den Ruhestand wechselt. "Ich finde, es ist ein starkes Zeichen, dass wir über alle Unterschiede hinweg uns einigen konnten", wurde Gohl von der Landeskirche zitiert. Die Synodalen vertreten die Interessen von rund 1,9 Millionen Kirchenmitgliedern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2