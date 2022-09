„Überbelastung verhindern“

Der hessische Sozialminister Kai Klose (Grüne) sieht die hessischen Krankenhäuser durch die Folgen der Corona-Pandemie finanziell belastet. Nach dem Wegfall der Ausgleichszahlungen des Bundes dafür seien die wirtschaftlichen Folgen unbestreitbar, sagte er im Gespräch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herr Klose, kann man davon ausgehen, dass mit den laut Infektionsschutzgesetz vorgesehenen Pflichten zum Maskentragen und vorherigem Corona-Test in den Krankenhäusern die vielfach verhängten Besuchsverbote dort im Herbst aufgehoben werden und wieder durchgehend Besuche – zumindest von engen Angehörigen – möglich werden?

Kai Klose: Das Tragen von Masken und das Testen ist ja bisher schon Voraussetzung für Besuche in vulnerablen Bereichen. Und die Kliniken haben durchgehend versucht, gerade engen Angehörigen Besuche zu ermöglichen. Es gab auch immer Regelungen in der Verordnung, die Ausnahmen ermöglichten, zum Beispiel im palliativen Bereich. Also: Es gibt kein wie auch immer geartetes landesweites Besuchsverbot. Kliniken können aber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Besuche einschränken, wenn die Belastung des pflegerischen und ärztlichen Personals so groß ist, dass es zu einer Gefährdung vulnerabler Gruppen kommt. Alle hoffen, dass das nicht wieder notwendig wird. Im Moment entspannt sich ja die Lage ein wenig.

Mehr zum Thema Pandemie Bundeskabinett will schärfere Corona-Auflagen billigen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Pandemie Kabinett bringt schärfere Corona-Regeln auf den Weg Mehr erfahren

Eine drohende Überlastung der Krankenhäuser ist laut dem neuen Gesetzentwurf auch ein wichtiges Kriterium für weitere Corona-Beschränkungen der Länder, wie zum Beispiel der Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass bei einem Wiederanstieg der Infektionszahlen im Herbst eine solche Überlastung droht?

Klose: Das hängt natürlich sehr davon ab, ob neue, schwerere Virusvarianten auftreten. Bei Omikron gibt es ja derzeit eine hohe Zahl an Infektionen, aber meist nicht so einen schweren Verlauf, weil heute viel mehr Menschen durch die Impfung davor geschützt sind. Wir wollen nicht hoffen, dass eine neue Variante hinzukommt, die eine kritische Situation entstehen lässt. Wenn viele Covid-Patienten auf den Normalstationen und gleichzeitig viele krankheitsbedingte Ausfälle von selbst infiziertem Krankenhauspersonal zusammenkommen, könnte die Situation erneut schwierig werden. Dann schauen wir in Hessen in enger Abstimmung mit den Kliniken gemeinsam, wie wir sie, zum Beispiel durch Verlegung von Patienten, entlasten und wie sich Kliniken gegenseitig unterstützen können. Die Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern, ist und bleibt der entscheidende Punkt bei Corona, viel wichtiger als die reine Zahl der Infektionen.

Ist Vorsorge getroffen für den Fall, dass ärztliches und pflegerisches Personal der Krankenhäuser selbst in größerer Zahl wegen Corona-Erkrankungen ausfällt? Oder droht dann die zeitweise Schließung ganzer Abteilungen?

Klose: Über unser tagesaktuelles Monitoring sehen wir die Situation in den einzelnen Kliniken. Sie müssen darüber hinaus selbst einstufen, ob eine Überlastung durch Personalausfall droht. So können wir Patienten innerhalb der vorhandenen sechs Versorgungsgebiete in Hessen verlegen – oder, wenn es eng wird, auch beispielsweise aus Süd- nach Mittel- oder Nordhessen. Über das Kleeblattsystem besteht auch die Möglichkeit einer länderübergreifenden Verlegung. Aber die musste bis jetzt von uns noch nicht aktiviert werden. Wir tun alles, um die Notfallversorgung überall aufrechtzuerhalten. Dass andere Stationen vorübergehend geschlossen werden müssen, um das zu gewährleisten, kann man nicht ausschließen.

In der Vergangenheit hat es Auflagen für Krankenhäuser gegeben, eine bestimmte Anzahl von Betten für Corona-Patienten vorzuhalten. Ist damit auch in diesem Jahr wieder zu rechnen?

Klose: Ja, das tun wir bereits. Im Frühjahr hatten wir die wöchentliche Vorgabe freizuhaltender Betten für Covid zunächst ausgesetzt. Vor einigen Wochen haben wir aber wieder begonnen, den Krankenhäusern durch wöchentlichen Erlass entsprechende Vorgaben zu machen. Die basieren auf zwei Kriterien: Wie viele Betten sind bereits von an Covid erkrankten Patienten belegt, und wie ist die Prognose für die nächste Woche? Das System hat sich als transparent und fair bewährt. Es untermauert, dass alle Kliniken beteiligt werden – entsprechend ihrer Größe und Leistungsfähigkeit.

Wie groß sind die finanziellen Verluste, die hessischen Krankenhäusern bislang durch derartige Auflagen und durch wegen Corona abgesagte oder verschobene Operationen entstanden sind?

Klose: Dazu haben wir als Land keine Daten, das könnten die Krankenhausträger sagen. Die Pandemie hat unstreitig wirtschaftliche Folgen für die Kliniken, seitdem es die Ausgleichszahlungen des Bundes nicht mehr gibt. Es gibt derzeit keine Anzeichen dafür, dass der Bund diese Zahlungen wieder aufnimmt.

Vergrößern diese Verluste nicht die Gefahr einer finanziellen Schieflage der Einrichtungen und weiterer Krankenhausschließungen?

Klose: Wenn Krankenhäuser viele Covid-Patienten zu versorgen haben, müssen immer wieder so genannte elektive Eingriffe verschoben werden, die medizinisch notwendig sind, aber nicht unbedingt sofort erfolgen müssen. Damit verdienen die Krankenhäuser aber Geld. Die Auswirkungen sind jetzt im Einzelfall unterschiedlich. Dass die Pandemie eine finanzielle Belastung für die Kliniken ist, steht jedoch außer Frage.

Droht durch Krankenhausschließungen nicht eine weitere Verschlechterung der Versorgung, gerade im ländlichen Bereich?

Klose: Das sehe ich nicht unmittelbar. Wir stellen in den Mittelpunkt unserer Planungen, dass die Notfallversorgung in ganz Hessen aufrechterhalten wird. In Stadt wie Land muss innerhalb von 30 Minuten ein Krankenhaus vom Rettungsdienst erreicht werden können. Das bleibt auch weiter gewährleistet.

Noch einmal zum Infektionsschutzgesetz: Bleibt es bei der Maskenpflicht im Nahverkehr, auch wenn diese jetzt von den Ländern geregelt werden muss?

Klose: Möglichst einheitliche Pandemieregeln in den Bundesländern sind sinnvoll, weil das die Akzeptanz erheblich erhöht. Die Maskenpflicht hat sich als eine der wirkungsvollsten Schutzmaßnahmen sehr bewährt. Und die allermeisten Menschen haben sich daran gewöhnt, dass sie sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr gilt. Ich gehe davon aus, dass sich die Länder darauf leicht verständigen können.