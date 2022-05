Tüftler herzlich willkommen

Hofheim. Die Outdoor-Werkstatt des Katholischen Familienzentrums ist endgültig eingerichtet und fertiggestellt. Möglich machte dieses ansehnliche und nützliche Projekt die großzügige Spende des Vogelvereins. Rund 6000 Euro stellte der sich in der Auflösung befindliche Vogelverein dem Familienzentrum insgesamt zur Verfügung, um dessen Wunschprojekt zu verwirklichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Drei Jahre zog sich die Fertigstellung seit der ersten Ansprache durch Gerdi Greßhoff hin. Das umfangreiche Projekt entwickelte sich stetig weiter, denn immer wieder kamen neue Ideen durch die Kinder hinzu, die schon viel an den Werkbänken mit dem Kinderwerkzeug gearbeitet haben. So wurde regelmäßig im Kita-Fachhandel nachbestellt und erweitert, um den Ideen und Wünschen der Kinder Rechnung zu tragen. Es entstanden bereits Weihnachts- und Ostergeschenke in der Outdoor-Werkstatt.

Gerdi Greßhoff, Vorstandsmitglied des Vogelvereins, wickelt in Alleinregie die Auflösung des viele Jahre von ihrem verstorbenen Ehemann Johannes Greßhoff geleiteten Vogelvereins ab. Sichtlich gerührt zeigte sich Gerdi Greßhoff, als ihr der Kinderchor das Dankeschönlied „Ich schenk dir einen Regenbogen“ sang und den willkommenen Gast passend zum Liedinhalt mit reichlich Geschenkartikeln belohnte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Greßhoff: „Ich bin hin und weg“

Auch die obligatorische Rakete der Kleinen durfte zum Abschluss der Einweihungszeremonie nicht fehlten. „Uns war wichtig, dass sich das Projekt mit unserer Arbeit deckt“ freute sich Greßhoff über die Begeisterung der Kinder für die große Werkstatt: „Ich bin hin und weg“. Es ist gleichzeitig das letzte Projekt des Vogelvereins vor Auflösung der Konten und der Löschung beim Amtsgericht. fh