Trotz nassem März Defizit im Grundwasser in Hessen

Wiesbaden. Die Grundwassersituation in Hessen hat sich seit dem Sommer 2022 entspannt. Das für diese Jahreszeit übliche Grundwasserstandsniveau wird laut einem Bericht des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) dennoch weiterhin an vielen Messstellen deutlich unterschritten. "Es besteht nach wie vor ein beträchtliches Defizit im Grundwasser", erklärte die Behörde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Anteile der Messstellen mit unterdurchschnittlichen und sehr niedrigen Grundwasserständen seien seit September 2022 kontinuierlich gesunken. "Gleichzeitig hat die Anzahl von Messstellen mit unterdurchschnittlichen und durchschnittlichen Grundwasserständen zugenommen."

Ein bisschen Linderung dürfte demnach der nasse März bringen. Zum Monatswechsel wurden laut HLNUG an rund 80 Prozent der Messstellen teils deutlich steigende Grundwasserstände registriert. In vielen Messstellen würden sich die Auswirkungen aber erst im Verlauf des Aprils oder später bemerkbar machen. "Es ist davon auszugehen, dass sich die Anstiege im April weiter fortsetzten und für eine weitere Entspannung im Grundwasser sorgen werden."

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Tiere Feldhasen-Bestand stabil trotz trockenen Sommers Mehr erfahren Unternehmen Fitnessketten gewinnen nach Corona Marktanteile Mehr erfahren

Im März habe ein Viertel der Messstellen Grundwasserstände auf einem sehr niedrigen Niveau aufgewiesen, rund 20 Prozent unterdurchschnittliche Werte. Durchschnittliche Stände wurden laut HLNUG an 44 Prozent der Messstellen beobachtet, überdurchschnittliche oder sehr hohe nur an fünf beziehungsweise vier Prozent der Messstellen. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Werte im März an 55 Prozent der Messpunkte auf einem niedrigeren Niveau als vor einem Jahr.