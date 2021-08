Treffpunkte für junge Familien

Stuttgart. Junge Eltern zusammenbringen, sie auf ihrem Weg mit Informationen, Kursen und offenen Ohren begleiten – das machen seit fast 40 Jahren Mütterzentren wie das Stuttgarter Gaisenhaus. Alle zwei Wochen können sich hier Familien zum Frühstücken treffen, übers Elternsein reden und dabei in einem kurzen Vortrag mehr über Kinderentwicklung und -erziehung lernen.

Die Geschichte dieser besonderen Form der Frauenbewegung begann Mitte der 80er Jahre. „Damals taten sich Mütter zusammen, schafften Räume und Angebote zum Austausch mit anderen“, erklärt Christiane Schomburg, Mitgründerin des Gaisenhauses und Mitglied im Vorstand des Mütterforums Baden-Württemberg. Dahinter steckte auch ein feministischer Anspruch: Mütter und ihre Erziehungsarbeit sollten als Teil der Gesellschaft sichtbar, die Frauen in ihrem Selbstwert gestärkt werden. Aber es ging auch um ganz praktische Selbsthilfe in einer Zeit, in der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren noch rar waren.

Auf dem Land Ehrenamtliche tätig

Babybrunch im Mütterzentrum Gaisenhaus in Stuttgart. © Lichtgut

Heute sind im Landesverband Mütterforum 50 solcher Zentren zusammengeschlossen. Es gibt große Häuser mit hauptamtlichen Kräften wie das Gaisenhaus und solche, die zu Mehrgenerationenhäusern ausgebaut wurden. Und es gibt vor allem auf dem Land kleine Einrichtungen, die nur von Ehrenamtlichen betrieben werden.

In dieser Vielfalt liege auch ein Problem, sagt Christiane Schomburg. Denn bei der Finanzierung sind die Mütterzentren, die als Einnahmequellen nur Mitgliedsbeiträge und Spenden haben, großteils von der Großzügigkeit der Kommunen abhängig. „Manche sind vorbildlich. So stellt etwa die Stadt Stuttgart ihren fünf Mütterzentren Räume und bezahlt 80 Prozent der Personalkosten“, sagt Schomburg, andere Zentren bekämen hingegen kaum etwas von ihren Gemeinden.

„Es besteht die Gefahr, dass solche Zentren aufgegeben werden, weil die Ehrenamtlichen an den Rand ihrer Kräfte kommen“, so Schomburg. Das Mütterforum fordert deshalb vom Land eine Grundfinanzierung der Mütterzentren, wie es sie etwa in Bayern gibt. In Baden-Württemberg zahlt das Sozialministerium den Mütterzentren nur durchschnittlich 600 Euro pro Jahr für einzelne Projekte aus. Der Fokus der Landesregierung lag zuletzt finanziell auf den so genannten Kinder- und Familienzentren (Kifaz), die an Kitas angeschlossen sind. Ihren Ausbau hat die grün-schwarze Koalition seit 2018 mit acht Millionen Euro gefördert.

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) betont dennoch die Bedeutung der Mütterzentren, vor allem ihre niedrigschwelligen Angebote vor Ort. Sie seien ein „wesentlicher Motor, um die Familienförderung weiterzuentwickeln“, die sich die Koalition für die nächsten Jahre vorgenommen hat. Die Landesregierung wolle die Mütterzentren in eine langfristige Familienförderstrategie einbinden, sagt der Minister: „In diesem Rahmen können dann gegebenenfalls auch Fragen der Finanzierung diskutiert und geprüft werden.“