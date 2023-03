Traumatisierte Schüler brauchen Hilfe

Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind an den Schulen in Baden-Württemberg mehr als 29 200 Schülerinnen und Schüler aus dem Land aufgenommen worden. Rund 24 300 der geflüchteten Kinder und Jugendlichen werden an allgemeinbildenden Schulen unterrichtet, etwas mehr als die Hälfte von diesen in der Primarstufe. Knapp 3200 junge Ukrainer besuchen hier eine berufliche

