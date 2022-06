Tourismus-Regionen wollen profitieren

Wiesbaden. Das 9-Euro-Ticket ist nun gültig – und der Start in Hessen lief am Mittwoch offenbar weitgehend problemlos. Es habe keine besondere Auffälligkeiten gegeben, erklärten die Verkehrsunternehmen im Land. Insgesamt waren laut der Deutschen Bahn 2,7 Millionen dieser Tickets verkauft worden. Laut Medienberichten hatte es beim Kauf mit der App des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) zwar Probleme gegeben, der Vorgang sei kompliziert und verwirrend. Das Unternehmen äußerte hierzu, im Tagesverlauf werde eine neue App-Version folgen, „in der das 9-Euro-Ticket noch prominenter dargestellt wird“. Der RMV erwartet für das kommende Pfingstwochenende ein spürbar höhere Nachfrage nach dem Ticket in touristischen Regionen.

Die günstigen Fahrscheine könnten in den kommenden Monaten für einen kleinen Boom in den hessischen Freizeit- und Tourismus-Regionen sorgen. Vor allem viele Tagesausflügler dürften die billigen Tickets im Sommer für Fahrten mit Bussen und Bahnen zu beliebten Zielen nutzen, erwartet Hartmut Reiße, Geschäftsführer des Hessischen Tourismusverbands. Für die gebeutelte Tourismusbranche seien die billigen Tickets ein Lichtblick. Die gut zwei Jahre Corona-Pandemie hätten nicht nur den Hotels und Gastronomiebetrieben, sondern auch Museen, Beförderungsunternehmen und der Veranstaltungswirtschaft schwer zu schaffen gemacht.

Zugleich kam ein Wandel in Gang: Weil viele Menschen ihren Urlaub in den vergangenen beiden Jahren zuhause verbrachten, hat der Wander- und Radwandertourismus einen enormen Zulauf erfahren, der sich dank des 9-Euro-Tickets jetzt noch ausbauen lassen könnte - vorausgesetzt die Fahrradmitnahme bleibe möglichst umfassend erlaubt, mahnte Reiße. „Ansonsten wäre das kontraproduktiv.“ Beim RMV bleibt es auch mit dem 9-Euro-Ticket grundsätzlich weiter beim Angebot der kostenlosen Mitnahme von Fahrrädern. lhe

