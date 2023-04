Tote stammen aus NRW

Frankfurt. Nach tödlichen Schüssen in einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen haben die Behörden am Montag weitere Details bekannt gegeben. So stammten die beiden Toten aus Nordrhein-Westfalen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag sagte. Der Mann habe in Hamm gelebt, der genaue Wohnort der 50-jährigen Frau sei ihr nicht bekannt. Die beiden waren demnach ein Paar gewesen, drei Tage nach der Trennung sei es zu der Tat im Parkhaus gekommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann die Frau erschossen hatte und sich anschließend selbst tötete. Zudem fanden sie in dem Parkhaus den erschossenen Hund des Paares. Gegen 3 Uhr in der Nacht auf Freitag wurden der Mann und die Frau auf dem Boden liegend gefunden. Bei dem 47 Jahre alten Mann wurde eine Waffe sichergestellt. lhe

