Tötungsdelikt auf Reiterhof zum dritten Mal vor Gericht

Frankfurt. Ein Vater und sein Sohn stehen fast sieben Jahre nach der Tötung eines Ehepaars auf dessen Reiterhof im Main-Kinzig-Kreis zum wiederholten Mal vor Gericht. Die Tat geschah im Juni 2014, zwei Mal hatte das Landgericht Hanau die Angeklagten freigesprochen, da Notwehr nicht auszuschließen sei. Seit Donnerstag müssen sich der 66-Jährige und sein 36 Jahre alter Sohn nun vor dem Landgericht Frankfurt verantworten, das auf Anweisung des Bundesgerichtshofs (BGH) die Beweisaufnahme komplett wiederholen muss.

AdUnit urban-intext1

Der 66 Jahre alte Vater (r.) und sein 36-jähriger Sohn nehmen Platz. © dpa

Vater und Sohn waren Mieter der Getöteten. Bei der Auseinandersetzung soll es um Streitereien wegen Mietzahlungen gegangen sein. Die Anklage legt dem 66-Jährigen Mord und seinem Sohn Totschlag zur Last. Der 36-Jährige soll auf dem Hof in Maintal-Dörnigheim zunächst den 57-jährigen Ehemann erstochen haben, worauf der Vater die gleichaltrige Frau erschoss. Laut Anklage wollte er damit die Tat seines Sohnes verdecken, weshalb die Staatsanwaltschaft von Mord ausgeht.

Zu Beginn des dritten Prozesses am Donnerstag verwies der Vater erneut auf Notwehr. Er habe sich nicht anders helfen können, als auf die Frau zu schießen, nachdem der Sohn mit einem Messer und einem Beil sowie freilaufenden Hunden massiv von den Eheleuten bedrängt worden sei. Während sich der Vater weitgehend auf seine früheren Aussagen berief, äußerte sich der Sohn zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Die Frankfurter Schwurgerichtskammer hat bislang 70 Zeugen geladen und will auch den Tatort besichtigen. Dort waren die Leichen an einer Jauchegrube unter einem Misthaufen vergraben worden, sie wurden erst Monate nach der Tat entdeckt. Man sei nach dem Vorfall „völlig kopflos“ gewesen, sagte der 66 Jahre alte Angeklagte. Messer und Beil der Opfer habe man in den Main geworfen, weitere Spuren verwischt.

AdUnit urban-intext2

Der Verteidiger des 66-Jährigen äußerte Zweifel an der Verhandlungsfähigkeit seines Mandanten, der wegen Nackenschmerzen starke Medikamente einnehmen müsse. Nachdem zwei medizinische Sachverständige den Angeklagten untersucht hatten, konnte die Verhandlung fortgesetzt werden. Bislang sind 22 Verhandlungstage bis Anfang September vorgesehen. Das Frankfurter Landgericht will zahlreiche Zeugen aus dem Umfeld der Angeklagten und Opfer wie auch technische Sachverständige anhören.

Der Vorsitzende Richter sprach von einer „ungewöhnlichen Konstellation, dass Strafkammerurteile gleich zwei Mal hintereinander aufgehoben werden“. Der BGH hatte der Revision der Hanauer Staatsanwaltschaft sowie der als Nebenkläger auftretenden Hinterbliebenen stattgegeben. lhe

AdUnit urban-intext3