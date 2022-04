Tiefststand bei abgeschlossenen Ausbildungsverträgen

Stuttgart. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Baden-Württemberg hat einen Tiefststand erreicht. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, wurden 2021 nach vorläufigen Ergebnissen 65 250 Vertragsabschlüsse verzeichnet. Das sind 1430 Verträge weniger als im Vorjahr, ein Minus von 2,1 Prozent. Es handele sich um den niedrigsten Wert seit dem Beginn der Statistik im Jahr 1977.

Ende 2021 gab es im Südwesten 178 650 Auszubildende, was einem Minus von 3,5 Prozent entspricht.

Die Ausbildungsbereiche Industrie und Handel, Handwerk, Öffentlicher Dienst und Hauswirtschaft verzeichneten Rückgänge. Die freien Berufe sowie die Landwirtschaft legten hingegen leicht zu. Welche Ausbildungsberufe von einem überdurchschnittlich hohen Rückgang betroffen waren, lasse sich erst nach Fertigstellung des endgültigen Jahresergebnisses im Juni feststellen, teilte das Statistische Landesamt mit.

