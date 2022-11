Thronfolge nach drei Jahren: Wahl der neuen Württemberger Weinkönigin

Baden-Württemberg. Nach drei Jahren als Württembergische Weinkönigin setzt die amtierende Trauben-Monarchin Tamara Elbl die Krone am Donnerstagabend ihrer Nachfolgerin auf. Fünf junge Frauen machen sich bei der Wahl in Elbls Heimatort Pfedelbach (Hohenlohekreis) Hoffnungen auf den Titel und die Aufgabe, ein Jahr lang als 57. gekrönte Titelträgerin oder als eine der zwei Weinprinzessinnen das Weinland Württemberg repräsentieren zu dürfen. Bei der Wahl (19.30 Uhr) wird die Jury neben dem Wissen um Wein und Weinbau auch das Auftreten der Kandidatinnen prüfen.

"Das Interesse an einem der schönsten Ehrenämter Württembergs ist groß", sagt Hermann Morast, Geschäftsführer des Weinbauverbands Württemberg. Beworben hat sich unter anderem Arina Braun aus Knittlingen. Die 24-Jährige wuchs in einem Wein- und Rebveredlungsbetrieb auf und lernte unter anderem am Weinbauinstitut Freiburg den Weinbau und die Weinherstellung näher kennen. Lisa-Marie Blatt (25) aus Brackenheim wurde der Weinbau in ihrer Weingärtnerfamilie in die Wiege gelegt. Sie studierte Weinbau und Önologie im hessischen Geisenheim und sammelte unter anderem Erfahrungen in Kalifornien. Zwei Jahre älter ist Carolin Häußer, die als Marketing-Managerin im Familienweingut in Winnenden arbeitet.

Nicole Hiltebrandt (21) aus Schwaigern entschied sich 2019 für eine kaufmännische Ausbildung bei der Genossenschaftskellerei Heilbronn, dort arbeitet sie auch als Mitarbeiterin im Weinverkauf. Und die Stuttgarterin Birthe Meseke (24) ist ausgebildete Winzerin, sie hat ebenfalls in Geisenheim studiert und sammelt nun Erfahrungen als Social-Media- und Eventmanagerin beim Weingut der Stadt Stuttgart.

Im kommenden Jahr wird die Weinkönigin die Weingärtner Württembergs auf mehr als 200 Terminen vertreten. Das Rotweinland Württemberg zwischen Reutlingen und Bad Mergentheim ist mit mehr als 11 000 Hektar Rebfläche das viertgrößte deutschen Weinbaugebiet. Zu den gängigsten Rebsorten zählen neben der schwäbischen Spezialität Trollinger bei den Rotweinen Schwarzriesling, Lemberger und Spätburgunder. Bei den weißen Gewächsen sind es vor allem Riesling, Müller-Thurgau, Silvaner, Grauburgunder und Kerner.