Thermen setzen auf Gesundheitstrend

Bad Nauheim. Nach monatelanger Leere in den Schwimmbecken und Saunen empfangen einige hessische Thermalbäder wieder Erholungssuchende. Die Betreiber sind froh, die Anlagen hochfahren zu können – der Corona-Lockdown hat ein ordentliches Minus in die Kassen gespült. Trotzdem ist Optimismus da: Die Häuser setzen darauf, neue Besuchergruppen anziehen zu können. Und geplante Bauprojekte werden trotz der Pandemie umgesetzt.

AdUnit urban-intext1

Zu den Bädern, die dank gesunkener Corona-Infektionszahlen wieder öffnen dürfen, gehört die Spessart Therme in Bad Soden-Salmünster. „Wir freuen und riesig, dass wir wieder loslegen können“, sagt Kurdirektor Stefan Ziegler. Der am Montag angelaufene Betrieb ist allerdings nur mit Auflagen möglich. Für die Therme gilt die zweite Lockerungsstufe des Landes und damit eine maximale Besucherzahl und Terminvereinbarung.

Touristisches Aushängeschild

Aktueller Test empfohlen Der hessische Stufenplan der Corona-Lockerungen regelt auch, wann Einrichtungen wie Thermalbäder und Saunen wieder öffnen dürfen. Das Lockerungskonzept, das zwei Stufen vorsieht, richtet sich nach der Sieben-Tage-Inzidenz. In der ersten Stufe müssen die Bäder noch geschlossen bleiben. In der zweiten Stufe (bei einer stabilen Inzidenz unter 100) gilt: Schwimm- und Thermalbäder, Saunen und ähnliche Einrichtungen dürfen mit Personenbegrenzung, die sich an der Quadratmeterzahl orientiert, und Zutrittsregelung sowie Terminvereinbarung wieder öffnen. Ein aktueller Corona-Test wird lediglich empfohlen. lhe

„Es ist ein Wiederanfahren“, sagt denn auch Ziegler. „Punkt für Punkt wird sich das jetzt dann hoffentlich wieder steigern.“ Die Zwangspause der Therme, die in kommunaler Hand ist, hatte ein Defizit zur Folge: Ein Tag ohne Betrieb koste die Stadt rund 7500 Euro, berichtet der Kurdirektor. Zum einen fielen Umsatzerlöse weg, zum anderen weiterhin Unterhaltungskosten an.

Die Situation sei schon schwer, sagt Almut Boller, die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbands. Und ein kostendeckender Betrieb sei wegen der beschränkten Besucherzahl noch weit entfernt. Gleichwohl sei es für die Heilbäder und Kurorte der gesamtgesellschaftliche Auftrag, gerade jetzt in der Pandemie diese Einrichtungen zur Verfügung stellen. Es gehe darum, „dass wir dort die Gesundheit unterstützen, wo wir das können“. Zudem setze man darauf, dass durch die Erfahrung der Corona-Zeit künftig viel stärker in Sachen Gesundheit und Wohlbefinden gedacht werde. „Da haben wir in den Heilbädern und Kurorten tolle Angebote.“ Die Thermen mit ihren Bäder- und Saunalandschaften sind für die Kommunen auch ein wichtiges touristisches Aushängeschild.

AdUnit urban-intext2

Entsprechend froh seien Gastronomie und Hotels über die Öffnung, sagt Bad Soden-Salmünsters Kurdirektor Ziegler. „Die Übernachtungsbetriebe brauchen die Spessart Therme als einen Magnet“, so Ziegler. Man habe auch die Hoffnung, neue Gäste zu erreichen, die auf den Gesundheitsaspekt setzen. Denn dieser stehe in einer „Gesundheitskrise, in der wir ja nach wie vor sind, natürlich verstärkt im Fokus“.

Die Stadt Wiesbaden wartet noch darauf, Thermengäste zu begrüßen. Sobald es das Corona-Lockerungskonzept erlaubt und die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung abgeschlossen sind – das Wasser beispielsweise muss wieder auf die richtige Temperatur gebracht werden – soll es auch hier losgehen. „Das sind wir unseren Kunden, unseren Gästen schuldig“, sagt Thomas Baum, Betriebsleiter des städtischen Eigenbetriebs „Mattiaqua“. „Wir haben sehr viele Stammgäste, zu deren Lebensinhalt es auch gehört, regelmäßig in eine Therme zu gehen.“

AdUnit urban-intext3

Die Schließung habe „definitiv“ einen Millionenfehlbetrag zur Folge gehabt, berichtet Baum weiter. Zuversichtlich ist er, was den Betrieb unter Auflagen angeht: Man habe bereits Erfahrungen mit dem Corona-Konzept aus dem vergangenen Jahr. Dieses habe sich bewährt. Noch etwas weiter in die Zukunft blicken zwei Wetterau-Städte, wo Thermen-Neubauten entstehen sollen – und die Planungen trotz Corona voranschreiten. In Bad Vilbel baut die Thermengruppe Josef Wund das neue Bad, im Januar wurde der Bauantrag eingereicht. Das Projekt sei seit Jahren in der Planung, teilt dazu Geschäftsführer Edelfried Balle mit. „Die Corona-Pandemie und der Lockdown haben keinen negativen Einfluss auf unsere Geschäftspolitik. Im Gegenteil: Wir sehen in diesem Großprojekt einen Lichtblick in Pandemie-Zeiten.“

AdUnit urban-intext4

In Bad Nauheim ist nach jahrelanger Planung und Debatte vor kurzem der erste Spatenstich für die „Sprudelhof Therme“ gesetzt worden, die das alte und längst abgerissene Bad ersetzen soll. Es ist aktuell das größte Städtebau-Projekt der Kommune. „Der Spatenstich erfolgt genau zur richtigen Zeit“, meint Bürgermeister Klaus Kreß (parteilos). „Im Brennglas dieser Pandemie ist uns – und wie ich meine weltweit – die Bedeutung der Gesundheit bewusster denn je geworden. Insofern bin ich der festen Überzeugung, dass Gesundheitsthemen künftig eine deutlich stärkere Bedeutung für unser Leben erlangen werden.“

Zukünftiges Kneipp-Heilbad

Die Stadt werde „nicht nur ihren Status als Kneipp-Kurort und Heilbad erhalten und langfristig sichern, sondern zum Kneipp-Heilbad aufsteigen und eine der führenden Thermen Deutschlands beheimaten. Das stärkt unsere Wirtschaftskraft und den Tourismus“, meint der Rathauschef.

Dass im nur rund 25 Kilometer entfernten Bad Vilbel bald die neue und deutlich größere „Thermenwelt“ gebaut wird, sieht Bürgermeister Kreß nicht als Problem: Diese bedeute keine Konkurrenz, da sie eine andere Zielgruppe ansprechen werde als die Bad Nauheimer Therme, sagt er. lhe