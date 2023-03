Thema Sicherheit macht Landtag zur Wahlkampfarena

Wiesbaden. Spitzen des hessischen CDU-Innenministers gegen seine SPD-Amtskollegin im Bund, die ganz zufällig auch als Ministerpräsidentin im Land kandidiert. Und der Ruf der innenpolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion nach einem dringenden Regierungswechsel in Hessen unter der Führung ebenjener Parteifreundin: Wer am Dienstag die Debatte des Wiesbadener Landtags zur Sicherheitspolitik verfolgte, wurde schon fast mit der Nase darauf gestoßen, dass in gut einem halben Jahr ein neues Landesparlament gewählt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Was für eine Wahlkampfrede“, empörte sich die SPD-Abgeordnete Heike Hofmann gleich nach der Regierungserklärung von Innenminister Peter Beuth (CDU) zur hessischen Sicherheitsstrategie. Doch ihr eigener Beitrag stand dem zumindest am Ende in nichts nach. „Für eine Stärkung unserer Sicherheit mit engagierten Polizeibeamten brauchen wir endlich einen Regierungswechsel nach fast 25 Jahren schwarz geführten Landesregierungen unter einer Ministerpräsidentin Nancy Faeser“, lautete der letzte Satz in Hofmanns Rede.

Den Namen der sozialdemokratischen Bundesinnenministerin, die nach der Landtagswahl am 8. Oktober gerne als Regierungschefin in die Wiesbadener Staatskanzlei wechseln will, hatte Beuth selbst nicht genannt. Doch konnte sich der CDU-Politiker bei seinem Lob für die Sicherheitspolitik in Hessen immer wieder Seitenhiebe auf die Kollegin im Bund nicht verkneifen. Mit ihrer Politik zur Stärkung der Polizei mache die Landesregierung „im Gegensatz zur Bundesinnenministerin“ deutlich, dass der Bereich der inneren Sicherheit in Hessen höchste Priorität genieße, sagte Beuth.

Und an anderer Stelle der Regierungserklärung hob er den Kampf gegen Geldautomatensprenger hervor und warf wiederum „der Bundesinnenministerin“ dabei Trittbrettfahrerei und mangelnde eigene Initiative vor.

Immerhin ging es aber in der rund zweistündigen Landtagsdebatte auch noch um die Sicherheitspolitik selbst. So kündigte der hessische Innenminister an, er wolle den Bürgern selbst eine aktivere Rolle dabei zukommen lassen. Konkret nannte Beuth das neue Sicherheitsportal im Internet und andere technische Neuerungen, um möglichst unkompliziert Anzeige erstatten, Mängel melden und weitere sicherheitsrelevante Sachverhalte an die Behörden übermitteln zu können. So bündle das seit Februar 2023 bereitstehende Sicherheitsportal die Onlinewache der hessischen Polizei, die Meldestelle HessenGegenHetze sowie einen landesweiten Mängelmelder, an dem gegenwärtig etwa 325 von 421 hessischen Kommunen teilnehmen. Da könnten auch unsichere Orte an die Städte und Landkreise gemeldet werden, und jedem Hinweis werde nachgegangen.

Erfolg oder Misserfolg?

Im Mittelpunkt stand aber der Streit über Erfolg oder Misserfolg des Kampfs gegen Kriminalität in Hessen. Beuth verwies auf den Personalzuwachs bei der Polizei und wiederholte, das Bundesland sei eines der sichersten. Hofmann und andere Oppositionsredner hielten dem allerdings entgegen, in der jüngsten Kriminalstatistik seien die Zahl der Straftaten um fast zehn Prozent gestiegen und auch die Aufklärungsquote leicht gesunken. Und Jörg-Uwe Hahn von der FDP mokierte sich über die Niederlage der Landesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht wegen der Analysesoftware der Polizei.