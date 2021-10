Testpflicht in Kitas endet

Stuttgart. Kinder ab drei Jahren können in Stuttgart ab Freitag wieder ungetestet in die Kita gehen. Die Testpflicht läuft aus und wird nicht verlängert, wie die Stadt Stuttgart am Freitag mitteilte. „Wir haben diesen Schritt gut abgewogen, er ist jetzt einfach vernünftig“, sagte die Bürgermeisterin für Jugend und Bildung, Isabel Fezer.

Eingeführt worden war die Testpflicht Anfang September, weil mit einer starken Ausbreitung des Coronavirus nach der Ferienzeit und durch Mutationen gerechnet worden war. Seit der Einführung hätten jedoch nur wenige und leichte Krankheitsfälle aufgedeckt werden können, sagte der Leiter des Gesundheitsamtes, Stefan Ehehalt. Eltern können in Stuttgart aber auch weiterhin zweimal die Woche kostenlose Tests an den Kitas erhalten und eigenständig anwenden. lsw