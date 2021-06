Testpflicht erweist sich als „Hemmschuh“

Frankfurt/Wiesbaden. Der monatelange Lockdown hat bei den Geschäftsleuten und Gastronomiebetrieben in Hessen tiefe Spuren hinterlassen. Vor allem in den Innenstädten wie der Frankfurter City liegen die Umsätze im stationären Einzelhandel noch weit unter dem Vor-Corona-Niveau, wie der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Hessen, Sven Rohde, sagte.

AdUnit urban-intext1

Dass dort und in vielen anderen Städten und Regionen Hessens wieder weitgehend normal eingekauft werden kann und auch Restaurants und Cafés wieder geöffnet sind, lasse aber auf eine Belebung in den kommenden Wochen hoffen. Auch im Gastgewerbe fehlt es jedoch noch an Schwung. „Wir haben einen Restart mit angezogener Handbremse“, sagte der Präsident des Branchenverbandes Dehoga Hessen, Gerald Kink. Vor allem die auch bei Stufe 2 der Lockerungen bestehende Testpflicht für die Innenräume der Lokale sei ein großer Hemmschuh.

Hinzu komme noch ein weiteres Problem: Viele Betriebe suchten nach der Krise händeringend nach Personal, da Mitarbeiter wegen der langen Dauer der Pandemie gekündigt und sich mittlerweile andere Jobs gesucht hätten.

In den vergangenen Tagen hatte der Dehoga hessenweit rund 600 Hoteliers und Gastronomen aus allen Landkreisen und Städten zu ihrer aktuellen Lage befragt. Demnach sind mittlerweile wieder 82 Prozent der Hotels und Pensionen für touristische Übernachtungen geöffnet. Die Außengastronomie ist wieder zu 70 Prozent in Betrieb, ihre Innenräume hätten aber nur 50 Prozent der Lokale wieder geöffnet, die dies eigentlich dürften. Hier spiegelten sich die Probleme mit der Testpflicht, die viele Gäste vom Besuch abhalte. „Das führt natürlich dazu, dass es nicht wirklich rentabel ist, Vorplanungen zu machen und Mannschaften bereitzustellen“, so Kink. Deshalb pochten rund 87 Prozent der Wirte darauf, dass als nächste Stufe der Lockerungen die Testpflicht entfällt. Zudem planten viele Betriebe, ihre Öffnungszeiten weiterhin einzuschränken.

AdUnit urban-intext2

Weiterhin auf Hilfen angewiesen

Das Gastgewerbe dürfte also mehrheitlich auch weiterhin auf Wirtschaftshilfen angewiesen sein, um annähernde kostendeckend voranzukommen, erwartet Kink. So lagen die Umsätze der Branche in Hessen im April um 65 Prozent unter dem April 2019, als die Pandemie noch kein Thema war. Ähnlich äußerte sich Sven Rohde vom Handelsverband. Von den Händlern, die während des Lockdowns schließen mussten, sei etwa ein Viertel nach wie vor von der Schließung bedroht und benötige weiterhin staatliche Hilfen. So kämen hessenweit noch immer etwa die Hälfte weniger Kunden zum Einkaufen in die Geschäfte, als vor der Pandemie. lhe