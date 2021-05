Terminal 2 ab Juni in Betrieb

Frankfurt. Statt des Geräuschs von Rollkoffern und dem Stimmengewirr vieler Reisender sind am Terminal 2 des Frankfurter Flughafens derzeit Bohrer und andere Maschinen zu hören. Ein Mann platziert Abstandshalter vor Check-In-Schaltern, ein anderer rückt einen Desinfektionsspender zurecht. Noch herrscht Leere an Terminal 2, die Tafel mit den Fluginformationen ist leer. Die wenigen Mitarbeiter fallen in der großen Halle fast auf.

Umstrittene Landebahn Mit dem Terminal 2 des Frankfurter Flughafens geht auch die umstrittene Landebahn Nordwest wieder in Betrieb. Bürgerinitiativen halten dies wegen der niedrigen Zahl von Flugbewegungen für unnötig. Die 2011 eröffnete Landebahn hatte die Zahl der Anflüge stark erhöht. In der Corona-Flaute hatte Fraport die Landebahn wie auch das Terminal 2 stillgelegt und kehrt nun zur vollen Kapazität zurück. Mit bis zu 600 täglichen Flugbewegungen ist der Flughafen aber noch weit von früheren Rekordwerten mit mehr als 1500 Starts und Landungen an einem Tag entfernt. Ein drittes Terminal ist im Bau. lhe

Doch das soll sich schon bald ändern: Am 1. Juni soll der Reisebetrieb in diesem Bereich des größten deutschen Flughafens wieder starten – nach fast genau 14 Monaten Stillstand. Wegen der Corona-Pandemie samt weltweitem Einbruch des Flugverkehrs war der gesamte Reiseverkehr seit 7. April 2020 von Terminal 1 gestartet.

2020 nur 18,8 Millionen Gäste

„Vor der Krise hatten wir hier jährlich etwa 80 000 Flüge, mehr als 60 Airlines sind in diesem Fluggastgebäude ansässig“, sagt Sascha König, Leiter des Ressourcenmanagements Terminals, über das Terminal 2. Diese Airlines ziehen am 1. Juni ebenfalls wieder um, einige sind bereits in ihre alten Büros zurückgekehrt, bereiten ihre Lounges für den Neubeginn vor. „Bis das Verkehrsvolumen von 2019 wieder erreicht wird, wird es aber wohl noch eine ganze Weile dauern“, so König. 70,6 Millionen Passagiere hatte der Frankfurter Flughafen im Jahr 2019. Im Krisenjahr 2020 waren es nur rund 18,8 Millionen.

Flughafenbetreiber Fraport nutzte die Zwangspause für pandemiegerechte Umbauten, aber auch für eine Modernisierung des Terminals. Die 136 Check-In-Schalter haben eine neue Ausstattung bekommen. Am sichtbarsten sind die Spuckschutzwände, doch auch die Technik ist komplett neu. Außerdem sind die Abstände zwischen den Schaltern und in der Warteschlange größer geworden. So weisen 3000 Bodenmarkierungen auf Abstandsregeln hin.

Nicht alle Check-in-Schalter werden vom 1. Juni an wieder gebraucht. „Trotzdem haben wir uns entschlossen, die ganze Fläche zu nutzen, um bestmöglich Abstände zu ermöglichen“, sagt König. „Wir nutzen alle Flächenreserven und prüfen: Bis zu welcher Kapazitätsgrenze können wir das gut verarbeiten? Das gilt gerade für Check in und Gepäckausgabe, wo sich im Normalfall die Leute drängen.“

Am Gepäckband herrscht Leere, in den Gängen zu den Gates kümmert sich eine einzelne Putzfrau um den glänzenden Boden. Auf den Bildschirmen, die in der eigentlichen Halle des Terminals 2 noch leer sind, sind die Flüge am benachbarten Terminal 1 aufgeführt – vor dem Reboot achten die Fraport-Techniker ebenso auf flackernde Anzeigen wie auf defekte Beleuchtung. Auch die Klimaanlage ist bereits hochgefahren. „Wir freuen uns alle, wieder Gäste begrüßen zu dürfen“, sagt Harald Nierula, Leiter des Terminal Duty Management, der zuständig ist für die betrieblich-technische Organisation.

Er ist erleichtert, dass nun nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich wieder die Lichter angehen am Terminal 2. „Das Herz hat schon geschmerzt beim Anblick dieses leeren Flughafens.“ In der Ladenzeile hinter der Sicherheitskontrolle sind an vielen Geschäften noch die Gitter heruntergelassen.

Im Duty-Free-Laden stapeln sich zahlreiche Kartons, Mitarbeiter füllen Regale auf. Als das Terminal für die Nutzung geschlossen wurde, musste alles, was ein Mindesthaltbarkeitsdatum hatte, raus. „Wenn es jetzt wieder losgeht, dann von Grund auf“, sagt Nina-Kristin Gür, Leiterin des Handels- und Vermietungsmanagement. „Das ist, wie wenn man ein Jahr auf Weltreise war und nach der Rückkehr seine Küche wieder in Betrieb nehmen muss. Die Warenbestände sind zum größten Teil komplett rausgebracht worden. Es muss nun alles wieder eingeräumt und aufgefüllt werden“, berichtet Gür.

Handel wird langsam hochfahren

Nicht alles startet von null auf hundert: „Es gibt natürlich eine gewisse Flughafeninfrastruktur, die vorhanden sein muss: etwas zu essen und zu trinken, etwas zu lesen, Hygieneprodukte“, sagt die Leiterin des Handels- und Vermietungsmanagement. „Da wir aber zu Beginn nicht mit sehr hohen Passagierzahlen rechnen, wird das hier langsam hochlaufen.“

Dass das Thema Corona und Infektionsschutz auch im wiedereröffneten Terminal 2 ein Thema bleibt, machen nicht nur Spuckschutzwände und Desinfektionsschutzspender deutlich: Zum Neustart des Reisebetriebs am 1. Juni soll auch ein zweites Corona-Schnelltestzentrum am Frankfurter Flughafen betriebsbereit sein. lhe