Tausende Geflüchtete sind in Hessen eingetroffen

Oxana kann ihre Tränen nur schwer zurückhalten. Zusammen mit ihrer zehnjährigen Tochter Jana sitzt die 43-jährige Ukrainerin in der Alsfelder Hessenhalle, die jetzt als Notunterkunft für Kriegsflüchtlinge dient. Jana erledigt Schulaufgaben an einem Laptop, ihre Mutter hilft. Doch mit den Gedanken ist Oxana bei ihrem Mann und ihren Eltern, die in der westukrainischen Stadt Iwano-Frankiwsk ausharren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zusammen mit gut 540 weiteren Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ist Oxana fürs Erste in der Halle untergekommen. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder. Trotz der vielen Menschen auf engem Raum ist es relativ ruhig, viele wirken erschöpft. Stellwände sollen für ein wenig Privatsphäre in den Schlaf-Parzellen sorgen, die mit Feldbetten ausgestattet sind, es gibt Bereiche für ärztliche Sprechstunden, Duschen, Waschmaschinen.

Viele der Menschen seien nur mit dem gekommen, was sie am Leib trugen, sagt Erich Wranze-Bielefeld. Er leitete bisher das Impfzentrum, das in der Hessenhalle untergebracht war, die nun kurzerhand zur Notunterkunft umfunktioniert wurde. Unter den Geflüchteten seien relativ viele kranke Kinder, vorwiegend gehe es um Erkrankungen der oberen Luftwege oder Ohrenentzündungen. Ein Kind habe man auch nach Gießen in die Kinderklinik bringen müssen. Covid-19 sei hier bisher „nicht die große Sorge“, sagte Wranze-Bielefeld - eher sind es Durchfallerkrankungen, die aber bisher nicht festgestellt wurden. Die psychischen Belastungen könne man noch schwer einschätzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch wenn es Menschen gibt, die gleich nach der Ankunft wieder weg wollen: „Die überwiegende Anzahl ist doch zufrieden, dass sie erst einmal ein Dach über dem Kopf hat, dass sie was Warmes zu essen hat“, sagte Wranze-Bielefeld. Am besten verkrafteten nach dem ersten Eindruck die Kinder die Situation. Das Land Hessen will sie besonders unterstützen. So solle die Koordinierungsstelle „Kinder mit Fluchthintergrund“ nahtlos fortgeführt und weiterentwickelt werden, wie Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) mitteilte.

Die Alsfelder Einrichtung gehört zu den vier Notunterkünften für jeweils bis zu 1000 Menschen, mit deren Einrichtung das Land Hessen die Landkreise Marburg-Biedenkopf, Wetterau, Vogelsberg und Hochtaunus beauftragt hatte. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sind 3332 Kriegsflüchtlinge in die hessische Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen gekommen. Ein Teil davon habe Unterkunft bei Verwandten, Freunden oder Bekannten gefunden, sagte Andrea Kaup, stellvertretende Leiterin der Abteilung Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtung und Integration beim Regierungspräsidium Gießen. Aktuell sind in Alsfeld 544 Menschen untergebracht und weitere 555 in der Notunterkunft in Kronberg. In diesen Einrichtungen sollten die Menschen nur möglichst kurz verweilen, sagte Kaup. Ziel sei es, die Geflüchteten möglichst rasch den Kommunen zuzuweisen. „Aber natürlich ist es ungeachtet irgendwelcher Zuständigkeitsdiskussionen selbstverständlich, dass angesichts der dramatischen Lage das Land Hessen natürlich mit offenen Armen dasteht und diese Menschen aufnimmt.“ lhe