Tarifkonflikt bei Busfahrern beendet

Stuttgart. Nach Streiks und monatelangen Verhandlungen ist der Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe beendet. Die Tarifpartner im Südwesten einigten sich in der zwölften Verhandlungsrunde, wie die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband WBO am Dienstag mitteilten. Vereinbart wurden eine Gehaltssteigerung um 2,25 Prozent, Verbesserungen bei Zuschlägen sowie ein Stufenplan zum Deckeln unbezahlter Standzeiten der Busfahrer. Die Gespräche hatten seit dem Frühjahr angedauert. Erst vergangene Woche legten mehr als 800 Beschäftigte aus 20 privaten Busunternehmen die Arbeit nieder. Die Verhandlungen betrafen rund 9000 Busfahrer in Baden-Württemberg. lsw

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1