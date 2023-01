Tabletten oder Batterien – Anrufe beim Giftnotruf retten Leben

Mainz. Reinigungsmittel, Knopfzellen-Batterien, giftige Pilze oder Suizidversuche mit Medikamenten: Die Experten im Giftinformationszentrum (GIZ) an der Universitätsmedizin Mainz sind rund um die Uhr erreichbar, wenn Leben in Gefahr ist. Sie müssen im Gespräch mit Rettungsdiensten, Ärzten, Pflegern und Bürgern ständig Risiken bewerten und entscheiden, was getan werden muss. Damit verhindern sie viele Bagatelle-Einsätze der Rettungsdienste - können aber auch immer wieder aufgeregte Anrufer beruhigen, wie GIZ-Leiter Andreas Stürer berichtet.

Allerdings ist die Zahl der Anrufe in der für Rheinland-Pfalz, Hessen und auch für das Saarland zuständigen Fachstelle in den vergangenen Jahren so stark gestiegen, dass mancher bis zu 20 Minuten in der Leitung warten muss, wie Stürer sagt. „Das kann etwa bei einer verschluckten Knopfzellen-Batterie zu erheblichen Schäden beim Kleinkind führen“, betont der klinische Toxikologe, Internist und Notfallmediziner.

Besonders heikel kann es Stürer zufolge auch sein, wenn Kinder frei herumliegende Medikamente etwa ihrer Großeltern schlucken. In der kostenlosen Telefon-Beratung werde dann immer vom Worst-Case-Szenario (schlechtesten Fall) ausgegangen. Um welche maximale Menge kann es gehen? Wie schnell muss das Kind ins Krankenhaus? Wann ist die Begleitung eines Notarztes notwendig?

Viele Fragen zu Pilzen

Mögliche Vergiftungen von Kindern machten etwa die Hälfte der Anrufe aus, sagt Stürer. „In den anderen Fällen geht es um Erwachsene, und hier sind vor allem ältere Menschen gefährdet, die im Rahmen von Verwirrtheitszuständen oder bei Demenz ihre Medikamente verwechseln oder sogar ganze Shampoo-Flaschen austrinken.“ Die Beratung könne sehr aufwendig sein, weil viele unter einer Reihe von Krankheiten litten und ganz unterschiedliche Arzneimittel nehmen müssten. Zum Thema Verwechslung von Medikamenten nähmen auch die Anrufe von überlastetem Personal aus Altenheimen und Krankenhäusern zu.

„Es gibt insgesamt viel weniger schwere und tödliche Vergiftungsfälle als früher“, sagt Stürer, der auch seit 19 Jahren Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft für Klinische Toxikologie ist. Ursachen seien unter anderem das Verbot gefährlicher Pflanzenschutzmittel sowie ungefährlichere Inhaltsstoffe in Reinigungsmitteln und Medikamenten. „Andererseits nimmt die Zahl der Notrufe deutlich zu“, sagte Stürer. Ein Grund dafür sei die Entfremdung vieler Menschen von der Natur und damit auch von dem Wissen über giftige Pflanzenteile. „Einen Lamellen- von einem Röhrenpilz kann heute kaum noch einer unterscheiden.“ Dazu kämen unklare und zum Teil widersprüchliche Informationen aus dem Internet. Auch ein höheres Sicherheitsbedürfnis der Menschen spiele vermutlich eine Rolle.

Die Giftnotrufe seien auch bekannter geworden, nennt Stürer einen weiteren Grund. Fast 52 600 Anrufe sind 2022 beim GIZ in Mainz eingegangen, noch einmal zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Beratungen ging leicht zurück auf rund 39 400. Insgesamt hatten die Berater es mit fast 35 100 Fällen zu tun. Und längst nicht alle kamen durch: Seit einigen Jahren ist die Zahl der eingehenden Anrufe deutlich höher als die der Beratungen.

„Es war ein Riesenglück, dass der Notruf nach der Giftattacke an der Technischen Universität Darmstadt am 23. August 2021 bei uns in relativ kurzer Zeit durchgekommen ist“, sagt Stürer. „Obwohl die Lage völlig unklar war, konnte der Kollege – ein Chemiker – anhand des Toxidroms (Beschwerdebild) die richtige Wirkstoffgruppe für das passende Gegengift finden.“

Sieben Menschen hatten die Chemikalien beim Kaffee- und Teetrinken geschluckt, einer von ihnen war kurzzeitig in Lebensgefahr. Das Landgericht Darmstadt verurteilte die 33 Jahre alte Täterin zur Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie. lhe