Stuttgart. Wortreich, lautstark und mit vielen Verweisen auf die Zuständigkeit anderer versuchte der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper am Montag zu begründen, was vielen Menschen nicht zu erklären ist: Warum an Karsamstag 15 000 Demonstranten weitgehend ohne Abstand und Masken ungehindert durch Stuttgart ziehen konnten, während viele Bürger zuhause saßen und ihre Familienbesuche zu Ostern gemäß der Corona-Verordnung abgesagt hatten.

Wie konnte es dazu kommen? Wer trägt die Verantwortung? Warum waren Behörden und Polizei trotz bundesweiter Aufrufe zur Teilnahme in Stuttgart und telefonischer Mobilmachung nicht auf den Ansturm vorbereitet? Und wie lässt sich Vergleichbares in Zukunft verhindern? Das wollte der Innenausschuss des baden-württembergischen Landtags wissen und hatte zu einer Sondersitzung neben Nopper und den Verantwortlichen der Stadt Stuttgart auch Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) sowie die Polizeiführung des Landes und der Einsatzleitung geladen.

Tausende Verstöße 5200 Verstöße gegen die Corona-Verordnung hat die baden-württembergische Polizei nach Mitteilung des Innenministeriums vom Montag allein am vergangenen Wochenende festgestellt. Seit dem Teil-Lockdown am 2. November 2020 bis einschließlich 11. April 2021 wurden damit von der Polizei im Südwesten rund 240 000 Verstöße gegen die infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen festgestellt. Am vergangenen Wochenende wurden 71 Versammlungen mit rund 4800 Teilnehmenden polizeilich begleitet, 45 der Demonstrationen mit rund 3500 Personen hatten einen Bezug zur Corona-Pandemie. bub

Doch außer der Feststellung, dass sich das nicht wiederholen soll, gab es am Ende der mehrstündigen Sitzung kaum einleuchtende Erklärungen und wenig Annäherung. Vor allem die von der Polizei vorgesehene Taktik für den Fall, dass Auflagen nicht eingehalten würden oder sich die Teilnehmerzahl entgegen den Anmeldungen massiv nach oben entwickeln würde – worauf es schon Tage zuvor Hinweise gab –, blieben trotz intensiver Nachfragen etwa durch die Abgeordneten Sascha Binder (SPD) oder Uli Sckerl (Grüne) offen. ,,Sie müssen doch als Oberbürgermeister wissen, was geplant war. Sagen Sie doch jetzt einmal, mit wie vielen Teilnehmern Sie gerechnet haben“, sagte Binder entnervt im Verlauf der Sitzung auf einen weiteren Verweis Noppers auf Amtsleiter und Polizei.

Strobl verteidigt Polizei-Strategie

Innenminister Strobl verteidigte unterdessen den Entschluss der polizeilichen Einsatzleitung, die Demonstration trotz der offensichtlichen Verstöße nicht aufzulösen. „Die Menschen reagierten sehr emotional auf Ansprache, eine Akzeptanz polizeilicher Maßnahmen war nicht zu erwarten“, sagte Strobl, der dem Ausschuss digital aus Berlin zugeschaltet war. Ziel sei es gewesen, eine Gewalteskalation zu vermeiden. „Versammlungsbehörde und Einsatzleitung haben die richtige Entscheidung getroffen“, sagt Strobl.

Für den Sozialminister, der bereits im Vorfeld Unverständnis für die Genehmigung der Demonstrationen geäußert hatte, dürfen sich Bilder wie in Stuttgart nicht wiederholen. „Ein Verbot der Veranstaltung wäre wie in anderen Städten möglich gewesen“, schob Lucha erneut die Verantwortung auf die Stadt und verwies auf den entsprechenden Passus in der Corona-Verordnung des Landes. „Wir dürfen nicht außer Acht lassen, wie groß die Gefährdung Dritter ist, wenn in hohem Maß die Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden, das weiß man aus Superspreader-Veranstaltungen“, forderte er, alle rechtsstaatlichen Mittel einzusetzen, um zu verhindern, dass das noch mal stattfindet.

Nopper sieht seinen Standpunkt, dass ein Verbot im Vorfeld rechtlich keinen Bestand gehabt hätte, durch ein erst am Vorabend vorgelegtes Rechtsgutachten bestärkt. Die große Zahl von Teilnehmern und eine Missachtung der Auflagen seien schlicht nicht absehbar gewesen wären, die Veranstalter der acht unabhängig voneinander angemeldeten Demonstrationen, darunter Querdenken-Initiator Michael Ballweg, hätten Auflagen bislang eingehalten oder seien bislang nicht negativ auffällig gewesen. Aber die Veranstalter und Teilnehmer hätten den „Grundmantel der Versammlungsfreiheit missbraucht, um sich den Infektionsschutzmaßnahmen zu entziehen“, so Nopper.

Bei den bohrenden Fragen, ob und wie sich Stadt und Polizei vorbereitet hätten für den Fall, dass die Auflagen nicht eingehalten würden, verwies Nopper auf die Ordnungsverantwortlichen der Stadt und den Einsatzleiter der Polizei. „Mit wie vielen Teilnehmern haben Sie denn gerechnet?“ wollten mehrere Abgeordnete von Nopper wissen. „Hinterher ist man immer schlauer“, gab der zurück. Es sei in Stuttgart erstmals zu diesen massiven Verstößen gekommen. ,,Systematisches Unterlaufen war für uns nicht absehbar“.

„Für uns war die Situation total unbefriedigend“, sagte Einsatzleiter Casten Höfler vom Stuttgarter Polizeipräsidium. „Wir hätten Gewalt einsetzen müssen, um eine Auflösung der Veranstaltung durchzusetzen. Das war für mich keine Option.“ Für den FDP-Rechtsexperten Ulrich Goll ist die Folge klar: „Veranstaltungen dieser Art und Größe dürfen nicht mehr zugelassen werden. Grünen-Innenpolitiker Sckerl will den Stuttgart OB nicht aus der Verantwortung entlassen. „Stuttgart ist kein Einzelfall, sondern steht in Folge von Großdemos, bei denen es ähnliche massenhafte Verstöße gegeben hat“, so Sckerl. „Man wusste schon, wenn man es wollte, auf was man sich da einlässt.“