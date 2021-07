Studierende wollen Öffnungsperspektive für Unis

Die Coronapandemie hat Studierende schwer gebeutelt. Auf ihre Lage haben sie am Freitag zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) bei einem landesweiten Aktionstag aufmerksam gemacht. In Heidelberg und Freiburg haben die Studierenden in sogenannten mobilen Wohnzimmern das Gespräch mit Passanten gesucht, in Tübingen wollten sie mittels eines Eisstandes in der Stadt Gesprächspartner anlocken und in Stuttgart war eine Aktion auf dem Unicampus vorgesehen.

Keine Gruppenarbeiten, geschlossene Mensen, keine Kontakte, das hat vielen Studierenden mental zu schaffen gemacht. Nicht wenige Erst- und Zweitsemester haben ihre Uni noch überhaupt nicht von innen gesehen. Andreas Bauer, Student und Sprecher der Landesstudierendenvertretung zeichnet ein dramatisches Bild: „Die perspektivlose Verbannung in die Studi-Bude fernab des Miteinanders und Austausches mit Kommilitoninnen und Lehrenden hatten und haben gravierende psychosoziale Auswirkungen.“ Er warnt: „Viele Studierende sind vereinsamt, depressiv und brechen ihr Studium ab.“ Die Studierenden fordern nun verlässliche Öffnungsperspektiven für die Hochschulen. Für Andreas Bauer gehört dazu „ein praktikables Hybridkonzept, auch für die Zeit nach der Pandemie. Präsenzlehre und Digitalisierung stehen nicht im Widerspruch“, fänden die Studierenden.

Bereits beim Studierendengipfel im Mai hatte Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) unterstrichen, eine Perspektive der Öffnung und der Begegnung sei nun dringend notwendig. Auch sie sagt, „viele Studierende leiden extrem unter der Situation, einem Studienalltag und Leben, das sich seit über einem Jahr ohne Kontakte zu Kommilitonen und sozialem Leben auf wenigen Quadratmetern abspielt“. Es sei „Zeit, dass die Öffentlichkeit auch dieser gesellschaftlichen Gruppe Beachtung schenkt“. Ministerin Bauer versichert, das Wintersemester solle anders werden. „Es soll so viel Präsenz wie möglich geben. Dafür wird alles getan.“ An verschiedenen Hochschulen, etwa Mannheim, Karlsruhe und Heilbronn, wurden bereits Impfkampagnen gestartet. Die Ministerin betonte: „Es ist sehr wichtig, dass möglichst viele Studierende jetzt im Sommer geimpft werden.“ Nur so sei die Rückkehr zu einem möglichst regulären Studienbetrieb denkbar. Abgesehen von der Isolation haben viele Studierende auch mit Finanznöten zu kämpfen. „Die Pandemie hat die systemischen Schwächen der Studienfinanzierung aufgezeigt. Die Studierenden sind ohne Auffangnetze durch das Raster der staatlichen Unterstützungsmöglichkeiten gefallen“, klagt Andreas Bauer.

Teil des Aktionstags ist auch ein Forderungskatalog zur Bundestagswahl zum Thema studentisches Wohnen und Finanzhilfen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaFöG). Alexander Ropohl, Jugendbildungsreferent beim DGB, fordert „eine umfangreiche Reformierung des BAföGs“. Nur elf Prozent der Studierenden würden überhaupt damit unterstützt.

