Strobl will Hass-Kriminalität gegen Frauen bekämpfen

Stuttgart. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will Gewalttaten, die sich gegen Frauen richten, gezielter bekämpfen. Dazu startet der CDU-Politiker eine Initiative bei der Konferenz der Innenminister, die an diesem Mittwoch in Rust bei Freiburg beginnt. Strobl: „Jede dritte Frau wird im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt. Das dürfen wir nicht dulden.“

Strobl verweist auf das „breite Band an Straftaten von der häuslichen Gewalt bis zum Stalking“. Ein weiteres Feld seien die sozialen Medien. Dort überschreite hasserfüllte Sprache oft die Schwelle zur Strafbarkeit, was aber häufig nicht erkannt werde. Der Minister will den Opfern Mut machen, Anzeige zu erstatten und die Taten so aus dem Dunkelfeld zu holen: „Scham ist keine Lösung, sie hilft nur dem Täter, ungeschoren davonzukommen.“

Konkret will Strobl seine Kolleginnen und Kollegen dazu bewegen, dass die Fälle mit frauenfeindlichen Hintergründen in der polizeilichen Kriminalstatistik als eigene Gruppe erfasst werden. Eine bessere Datenbasis sei die Voraussetzung für eine Optimierung der Prävention und der Bekämpfung. Die Runde soll eine Arbeitsgruppe einsetzen, die dafür im nächsten halben Jahr ein Konzept erarbeitet. Baden-Württembergs Polizeipräsidentin Stefanie Hinz könnte den Vorsitz übernehmen.

Einen ersten Schritt hat die baden-württembergische Polizei bereits Anfang 2020 mit der Erweiterung des kriminalpolizeilichen Meldedienstes zur Hasskriminalität unternommen. Seither gibt es dort eine Fallgruppe zur sexuellen Identität. Von den im letzten Jahr erfassten 45 Straftaten hatten 34 ein frauenfeindliches Tatmotiv. Den Befund hält Strobl nicht für ausreichend: „Wir brauchen eine noch aussagekräftigere Zuordnung von Delikten als geschlechtsspezifische Straftaten gegen Frauen.“ Da sei ein bundeseinheitliches Vorgehen notwendig. Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht dafür allerdings bisher keinen Bedarf.

Modellprojekt in Mannheim

Speziell im Bereich häusliche Gewalt haben Ende letzten Jahres die Polizeipräsidien Mannheim und Ulm ein neues Konzept erprobt. Besonderes Augenmerk wurde nach Angaben eines Sprechers auf die Gefährdung und die Betreuung der Opfer schon während der Ermittlungen gelegt. Die Handlungsanleitung werde jetzt landesweit umgesetzt.

Beim Koalitionspartner Grüne rennt Strobl mit seinem Vorstoß offene Türen ein. „Wir begrüßen es sehr, dass frauenfeindlich motivierte Hasskriminalität ausdrücklich als solche benannt und erfasst wird“, sagt Landeschef Oliver Hildenbrand. Aussagekräftige Daten seien die Grundlage für ein realitätsgerechtes Lagebild und die Voraussetzung für eine effektive Strafverfolgung. Der Innen-Experte der Landtagsfraktion verweist auf den im Koalitionsvertrag vereinbarten Aktionsplan gegen Hasskriminalität.

