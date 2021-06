Streit um Masken in Schulen

Stuttgart. Die Bildungsgewerkschaft GEW hält die Aufhebung der Maskenpflicht in den Klassenräumen für voreilig und gefährlich. GEW-Landeschefin Monika Stein sprach sich am Montag angesichts des Risikos durch die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus dafür aus, dass Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler bis zu den Sommerferien die Maske weitertragen.

„Ich möchte nicht, dass die Präsenz gefährdet wird“, sagte Stein der Deutschen Presse-Agentur. „Und ich möchte nicht, dass Familien auf engem Raum in Quarantäne leben müssen.“ Die Ansteckungszahlen in den Schulen seien in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Es sei trotz der allgemein sinkenden Inzidenzen fahrlässig, die Erfolge bei aufs Spiel zu setzen.

Jurist mahnt zu Zurückhaltung

Stein argumentierte, es gebe Hinweise, dass Kinder und Jugendliche die Delta-Variante schneller übertragen könnten. Nach den Sommerferien sei voraussichtlich auch der Großteil der Eltern geimpft, auch deshalb sei es sinnvoll, die Maskenpflicht zunächst beizubehalten. Sie forderte die Landesregierung auf, die Schulen mit Luftreinigungsgeräten auszurüsten. „Das Land muss dafür sorgen, dass die Schulen sicher sind.“ Grün-Schwarz müsse die Kommunen als Schulträger dabei finanziell unterstützen. „Die müssen da endlich aus dem Knick kommen.“

Juristen fordern unterdessen bei der Maskenpflicht ein differenziertes Vorgehen. Vor allem in Schulen stelle die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes einen „deutlich gravierenderen Eingriff“ dar und belaste die Schüler „unverhältnismäßig“, sagte der Leipziger Staatsrechtler Christoph Degenhart dem „Handelsblatt“.

In Schulen müssten „andere Mittel gesucht werden, was bei einem überschaubaren Personenkreis wie einem Klassenverband auch möglich sein dürfte.“ Schülerinnen und Schüler können seit Montag in Baden-Württemberg größtenteils auf eine Maske verzichten. dpa