Streik legt Bahn auch im Südwesten lahm - Mannheim einer der Schwerpunkte

Stuttgart/Mannheim. Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn hat auch den Südwesten stark getroffen. Mannheim ist neben Karlsruhe, Freiburg, Ulm und Tübingen einer der Schwerpunkte im Südwesten.

Nach dem Streik-Start zeigte sich die GDL zufrieden mit der Zahl der Beteiligten. "Es läuft sehr ruhig und kultiviert ab", sagte Jens-Peter Lück, der Vizevorsitzende des Bezirks Süd-West mit Sitz in Mannheim. "Es gibt kaum GDL-Mitglieder, die trotz des Streiks unterwegs sind." Die Streikbeteiligung liegt seinen Angaben nach bei etwa 95 Prozent.

Lück berichtete am Mittwochnachmittag von einem fast gespenstisch leeren Mannheimer Hauptbahnhof. Viele Reisende hätten sich auf den Streik vorbereitet und schon im Vorfeld Alternativen gesucht, erklärt er. Der Gewerkschafter verteidigte die Forderungen der GDL und hob hervor: „Besonders geht es uns um Wertschätzung der Beschäftigten.“ Er kritisierte vor allem die geplanten Einschnitte bei der Betriebsrente.

Der Mannheimer Hauptbahnhof ist ein bedeutender Knotenpunkt im Süden Deutschlands. Zu normalen Zeiten starten hier täglich mehr als 230 Fernverkehrszüge. "Wir versuchen, ein Grundangebot zu fahren", sagte eine Sprecherin der Bahn in Stuttgart. Der Fernverkehr solle in einem Zwei-Stunden-Takt aufrechterhalten werden. Sie gab Reisenden den Rat, sich auf der Internetseite bahn.de über ihre Verbindungen zu informieren.

Der 48-stündige Streik im Personenverkehr läuft noch bis Freitagmorgen, 2 Uhr. Die GDL-Mitglieder streiken für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Dahinter schwelt in der Belegschaft auch ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt. Anders als die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will die GDL in diesem Jahr keine Nullrunde bei den Gehältern akzeptieren. Sie verlangt deshalb unter anderem eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. (mit dpa)