Störungen: 110 und 112 aus dem Mobilfunknetz möglicherweise nicht erreichbar

Baden-Württemberg. Derzeit kommt es bundesweit zu Störungen in verschiedenen Mobilfunknetzen, so auch in Baden-Württemberg. Davon können auch die Erreichbarkeit der Notrufnummern 110 und 112 aus dem Mobilfunknetz betroffen sein. Aus dem Festnetz seien die Notrufnummern uneingeschränkt erreichbar, heißt es in einer Warnmeldung des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Das Bundesamt empfiehlt folgende Handlungen: