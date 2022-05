Baden-Württemberg. Im gesamten Bundesland Baden-Württemberg ist es am Mittwochabend zu Problemen mit der Notrufnummer 110 gekommen. Nach Angaben der Warn-Apps „Nina“ und „Katwarn“ gab es in den Abendstunden Störungen im Verbindungsaufbau, die in allen Netzwerken auftritt.

Der Polizeinotruf könne im ganzen Bundesland in Einzelfällen nicht erreicht werden. Die Ursache des Problems ist noch unklar. Als Handlungsempfehlung wird vorgeschlagen, das örtliche Polizeirevier direkt anzurufen.