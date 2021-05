Störfeuer vor dem CDU-Parteitag

Stuttgart. Südbaden probt den Aufstand: Ja zum Koalitionsvertrag mit den Grünen, Nein zum altgedienten CDU-Spitzenpersonal. Und schon gar kein „Weiter so“ für diejenigen, die sich nach der verlorenen Wahl anschicken, für die kommenden fünf Jahre erneut die Ministerposten zu besetzen und den personellen Erneuerungsprozess in der Partei zu blockieren. Das ist die Botschaft, die der JU-Bezirksvorsitzende von Südbaden, Dominik Apel, in einem Antrag an den CDU-Landesparteitag an diesem Samstag formuliert hat. „Wir wollen jedenfalls nicht, dass jeder nur einen Stuhl weiterrückt und uns das als personelle Erneuerung verkauft wird“, sagt Apel dieser Redaktion. Er will, dass die Namen für die Minister- und Staatssekretärsposten der CDU auf dem Parteitag vor der Abstimmung über den Koalitionsvertrag offengelegt werden. „Damit die Delegierten eine Chance haben, über das Gesamtpaket abzustimmen, über Inhalte und über Personal. Das lässt sich nicht trennen“, sagt der JU-Bezirkschef. Eine Revolution wolle er zwar nicht anzetteln, aber Transparenz herstellen.

Viel Druck im Kessel

Am Freitagnachmittag hatte die Antragskommission noch nicht abschließend darüber entschieden, ob Apels Antrag überhaupt angenommen und debattiert wird. Weder vom Landesvorsitzenden noch vom CDU-Generalsekretär war ein Kommentar zu erhalten – die Landesspitze probte schon mal den digitalen Parteitag. Eigentlich sollen die Delegierten an diesem Samstag nur über den mit den Grünen ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen.

Landeschef Thomas Strobl, der den Kanzlerkandidaten Armin Laschet und den ewigen Herzenskandidaten der Südwest-CDU, Friedrich Merz, zu Redebeiträgen eingeladen hat, wollte sich nur ein möglichst starkes Mandat für die Neuauflage der grün-schwarzen Koalition abholen. Und bei all der Aufbruchsbeschwörung vergessen machen, dass er, der nun schon die dritte Wahlniederlage der CDU mitverantwortet, die CDU erneut in die Regierung führt.

Unliebsame Debatten über das Ausbleiben des personellen Erneuerungsprozess, den die CDU-Parteibasis nach der Wahlschlappe vom 14. März so vehement eingefordert hatte, würden das Bild doch erheblich eintrüben. Mit viel Einbindung der Basis beim Aushandeln und Erklären des Koalitionsvertrags hatte Noch-Generalsekretär Manuel Hagel in den vergangenen Tagen und Wochen die Wogen ein wenig befriedet. Noch am Freitagabend etwa standen die CDU-Bildungsunterhändler den Amts- und Mandatsträgern in einer Schalte Rede und Antwort und erklärten, wo sich im Koalitionsvertrag die CDU-Handschrift wiederfindet – die ganze Woche über war das schon bei den anderen Inhalten so praktiziert worden.

Doch der Druck im Kessel ist wieder gestiegen, seit bekannt ist, dass unter den fünf neuen CDU-Ministern mutmaßlich erneut drei aus der alten Garde sind. Parteiinterne Kritik ruft vor allem die mögliche Rochade von Wolfgang Reinhart in das Justizministerium hervor. Dieses soll dem 65-jährigen Wirtschaftsjuristen als Entschädigung für den Verzicht auf den Fraktionsvorsitz im Landtag zugesagt worden sein, den am Dienstag der 33-jährige Hagel übernommen hatte. Mit Reinhart, Landwirtschaftsminister Peter Hauk und Thomas Strobl als Vize-Regierungschef und Innenminister stünden erneut Altvordere in der ersten Reihe – und Männer. Dabei wurde von der Frauen-Union eingefordert, CDU-seitig exakt die Hälfte der Regierungsämter mit Frauen zu besetzen. „Da bestehen wir drauf“, sagt Landesvorsitzende Susanne Wetterich.

„Die Basis und die Kreisvorsitzenden werden jedenfalls nicht locker lassen, die weitere Erneuerung einzufordern“, sagt auch Jürgen Rausch. Der Lörracher CDU-Kreisvorsitzende hatte bei der Aufarbeitung der Wahlniederlage zu denen gehört, die lautstark eine Neuausrichtung der Partei verlangt hatten.

Immerhin ist Rausch durch die vergangenen Wochen etwas besänftigt. „Es bewegt sich etwas, wir wurden gut eingebunden und mitgenommen“, sagt er und fürchtet deshalb auch nicht, dass am Wochenende bei der Abstimmung über den Koalitionsvertrag trotz des JU-Antrags wirklich noch etwas schiefgehen könnte.

