Stehaufmännchen der CDU

Stuttgart. Thomas Strobl wirkt in diesen Tagen mit sich im Reinen. Er hat die Südwest-CDU in die Koalitionsverhandlungen mit den Grünen geführt, damit ist aus seiner Sicht ein Etappenziel erreicht. Und es ist mal wieder der inzwischen 61-Jährige, der seine Partei nach einer Wahlschlappe zusammenhalten soll. Dabei sind Baden-Württembergs Christdemokraten bei der Landtagswahl am 14. März auf den historischen Tiefstwert von 24,1 Prozent abgestürzt – und der amtierende Landesinnenminister hatte im Wahlkreis Heilbronn sogar den Einzug ins Parlament verpasst.

Lange politische Karriere Thomas Strobl, Jahrgang 1960, kann auf eine lange politische Karriere zurückblicken: Bei der CDU ist er seit 1977 Mitglied. Im Südwesten war er von 2005 bis 2011 Generalsekretär, seit 2011 führt er die Partei als Landeschef an. In der Bundes-CDU ist Strobl seit 2012 stellvertretender Vorsitzender. Der Jurist war von 1998 bis 2016 Bundestagsabgeordneter. Sein Mandat legte er nieder, als er 2016 baden-württembergischer Innenminister wurde. mis

Doch das gerät in dem ganzen politischen Trubel derzeit schon fast wieder in Vergessenheit. „Ein neues Regierungsbündnis mit den Grünen ist eine Chance für die CDU, sich zu verändern“, zieht Strobl gegenüber dieser Redaktion das Positive aus dem Wahldesaster. Puren Zweckoptimismus nennen das die einen, zukunftsorientiert die anderen. Strobl ist seit nunmehr zehn Jahren CDU-Landeschef – und muss die Südwest-Christdemokraten bereits zum dritten Mal aufrichten.

2011 erreichte die Partei unter Stefan Mappus noch 39 Prozent und landete trotzdem auf den Oppositionsbänken. Der unbeliebte Mappus war danach weg – und Strobl wurde nach einer harten parteiinternen Auseinandersetzung mit dem heutigen Fraktionsvize Winfried Mack der neue Landeschef. In der Folge musste Strobl die Partei erst einmal wieder zusammenführen, schließlich war es für die jahrzehntelang erfolgsverwöhnten Christdemokraten ein unvorstellbarer Vorgang, dass sie in ihrem Stammland nicht mehr regierten.

Anhaltender Niedergang

Schon damals wollte Strobl mit Projekten wie Frauen im Fokus die Partei modernisieren. Am Ende landete die Südwest-CDU bei der Wahl 2016 bei kläglichen 27 Prozent – mehr als drei Prozentpunkte hinter den Grünen. „2016 war es wichtig, dass die CDU wieder in Regierungsverantwortung kommt“, erinnert sich Strobl, der damals von Berlin nach Stuttgart wechselte und mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) das erste grün-schwarze Bündnis zimmerte. Doch der Absturz der CDU ging weiter, und bei der Wahl vor rund einem Monat verloren die Christdemokraten im Vergleich zu 2016 nochmals drei Prozentpunkte.

Ist Strobl als Landeschef mitverantwortlich für den Niedergang? Kann er trotzdem der führende Kopf der Südwest-CDU bleiben? Beide Fragen können bejaht werden. Strobl jedenfalls wird seinem Ruf als Stehaufmännchen der CDU wieder gerecht. „Ich werde weiter daran arbeiten, die CDU in Baden-Württemberg jünger, weiblicher, zeitgemäßer und bunter zu machen. Die CDU darf nicht miefig daherkommen“, sagt er. Es sind Sätze, deren Duktus auch gut in die Jahre 2011 und 2016 gepasst hätte. Aber nun ist 2021, und die Landes-CDU muss sich den Vorwurf gefallen lassen, sie würde den Grünen nur so weit entgegenkommen, um an der Macht zu bleiben. „Ich gebe zu, dass bei uns vor einigen Jahren der Klimaschutz noch nicht so im Vordergrund gestanden hat. Das hat sich inzwischen verändert“, sagt Strobl und verweist gerne auf das CDU-Wahlprogramm, in dem die Klimapolitik ein zentrales Thema gewesen sei.

So will die Südwest-CDU jetzt den Kohleausstieg bis 2030 oder auch eine Solarpflicht auf den Dächern aller Neubauten. Strobl zieht hier den Vergleich zu Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der beide Ziele ebenfalls verfolgt. „Damit unterwirft man sich doch nicht den Grünen. Hier entwickelt sich die Union weiter. Dabei sind die CSU und die CDU in Baden-Württemberg an der Spitze der Entwicklung“, so Strobl, der im Kanzlerkandidaten-Duell CDU-Parteichef Armin Laschet unterstützt.

Strobl möchte die CDU-Mitglieder im Südwesten an der Neuauflage der Koalition umfassend beteiligen. Einen Seitenhieb auf die bayerische Schwesterpartei kann sich der Mann, der seit neun Jahren auch CDU-Bundesvize ist, dann doch nicht verkneifen: „Bei der CSU wird gemacht, was München entscheidet. Bei der CDU Baden-Württemberg wird nach meiner Vorstellung breiter diskutiert.“

