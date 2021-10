Statt privater Gärten grüne Oasen für alle

In Überlingen geht an diesem Wochenende die Landesgartenschau zu Ende. Durch sie wurden dauerhaft neue Landschaften für die Bürger geschaffen. Das war nicht unumstritten – aber jetzt sind alle zufrieden. Von Peter W. Ragge

Was für eine herrliche Aussicht! Der Blick in die Ferne, der Blick nach unten oder nach hinten – es ist alles beeindruckend. Vom 18 Meter hohen Rosenobelturm schaut man auf die schöne mittelalterliche Stadt Überlingen, sieht unter sich die mächtigen, nur von schmalen Schießscharten unterbrochenen und bis zu zehn Meter dicken Mauern der einstigen Stadtbefestigung. Als Befestigungswerk 1657 entstanden, ist der mächtige Rundturm aber jetzt ein halbes Jahr lang auch wunderbar erblüht und erstmals frei zugänglich. Das wird er auch bleiben.

Geringeres Defizit Vor der Corona-Pandemie lag die Kalkulation bei Einnahmen in Höhe von rund 8,84 Millionen Euro. Nach der Verschiebung ging man durch Mehrausgaben und Mindereinnahmen allein von einem zusätzlichen geschätzten Defizit von sechs Millionen Euro aus. Nun rechnen die Veranstalter mit Einnahmen in Höhe von 8,52 Millionen Euro und einer Verringerung des geschätzten zusätzlichen Corona-Defizits um rund eine Million Euro auf rund fünf Millionen Euro. Davon trägt das Land zwei Drittel, die Stadt Überlingen ein Drittel. Von den vor Corona geplanten mehr als 3000 Veranstaltungen wurden bis zum Schluss immerhin knapp 2000 durchgeführt. pwr

„Früher kannten das hier nicht einmal die Stadträte“, sagt Edith Heppeler, Geschäftsführerin der Landesgartenschau GmbH, „dafür brauchte man eine Landesgartenschau“. Denn drei Pächter hatten das Privileg, den Turm zu nutzen, die Aussicht zu genießen und hier einen Garten anzulegen. Eigens für die Landesgartenschau ist das 3000 Quadratmeter große Areal geöffnet und für die Bürger erschlossen worden – und es soll ihnen auch auf Dauer zur Verfügung stehen.

Das gilt nicht allein für die einstige Rundbastion Rosenobel, nach dem in Überlingen ansässigen Geschlecht der „Rosenowe” benannt. Auch die Menzinger Gärten, das zweite der fünf Landesgartenschau-Areale mit kleinen Parzellen und Aussichtsterrasse, waren an einzelne Bürger verpachtet; Teile lagen brach. Ein großes, grünes Areal mitten in der Altstadt, ebenso mit Panoramablick über die Dachlandschaft der Stadt, über den See bis zu den Alpen – aber zuvor nur wenigen Menschen vorbehalten, nun Attraktion für alle und besonders für die jüngsten Besucher dank einem großen Spielplatz, angelehnt an die Architektur des St. Nikolaus Münsters.

Herzstück des sommerlangen Fests, das nun zu Ende geht, ist „die längste Uferpromenade am Bodensee“, wie Marketingchefin Petra Pintscher sagt. Früher waren hier eine Straße, ein Campingplatz, Parkflächen, Wertstoffhof, Baustoffhandlung, Tankstelle – „insgesamt kein schönes Stück Stadt“, wie Pintscher sagt. Und das an einer der prominentesten, begehrtesten Stellen – direkt am Bodenseeufer. Der Verein der Dauercamper hat von den wenigen Spaziergängern, die sich hierher verirrt haben, gar einen Euro Eintritt genommen. Und ohne Pacht zu zahlen, hatten ein paar Familien in der Nachkriegszeit einfach ein paar Quadratmeter Land für sich abgesteckt – und es seither „vererbt“.

Aber für die Landesgartenschau hat Überlingen dieses Kuriosum beendet, den Campingplatz geschlossen, die Bahnhofstraße sowie einige Betriebe verlegt, eine 750 Meter lange Mauer abgetragen und einen sechs Hektar großen, umfangreich bepflanzten Uferpark geschaffen. Statt „kein schönes Stück Stadt“ nun ein wunderschönes Stück Landschaft – zum See hin teils terrassenartig gestaltet, mit Wiesen, mit neu gesätem und schützenwertem Sandrasen, mit einem dauerhaften Gastronomiegebäude sowie einer üppigen, 1800 Quadratmeter großen Spiellandschaft, noch mal unterteilt für kleine und ganz kleine Kinder. Es gibt sogar das, was sonst bei vielen Gartenschauen fehlt: viele, viele Sitzgelegenheiten, viel Schatten.

Man kann sogar auf dem Wasser laufen – indirekt. Vor den Villengärten, auch ein einst verwilderter und nun schön gestalteter Gartenschaubereich, ragen 13 „Schwimmende Gärten“ 30 Meter in den See hinaus, per Steg und auf Pontons. Eine kreative, ungewöhnliche und abwechslungsreiche Inszenierung, die Kunst und Gartenkunst ganz wunderbar verbindet.

Die kommen jetzt, nach der Landesgartenschau, wieder weg – denn auf Dauer wären sie im Bodensee nicht zulässig. Auch die Seebühne, auf zehn Schwimmpontons montiert, verschwindet, dazu einige der Pavillons. „Und natürlich wird der Wechselflor künftig nicht mehr so üppig sein“, sagt Petra Pintscher. Aber die Stauden bleiben, und der Stadtgärtnerei sei bewusst, dass hier eine zusätzliche Fläche entstanden sei, die der Pflege bedarf. Aber genau das sei ja das Ziel gewesen: „Den Bürgern neue Seezugänge, neue Grünflächen schaffen“, betont sie.

„Wertvoll und nachhaltig“ nennt Oberbürgermeister Jan Zeitler (SPD) die neuen Freiräume, den aufgewerteten westlichen Stadteingang und das umgestaltete Ufer. Dazu komme eine Grünvernetzung in der Stadt durch die dort neu gestalteten Bereiche, die vorher hinter Mauern verborgen waren. „Investitionen für Generationen“ jenseits des sommerlichen Events seien das. Immerhin rund 40 Millionen Euro Investitionen wurden durch die Landesgartenschau in der Region ausgelöst, durch Aufträge oder die direkte oder indirekte Vergabe von Leistungen.

Dabei war das alles im Vorfeld nicht unumstritten. In Überlingen wurde heftig diskutiert, über ein paar Bäume, die gefällt werden mussten, oder über die Befürchtung, die Stadt werde von Besuchern überrannt. Die Stadt stellte das Konzept 2013 unaufgefordert bei einem Bürgerentscheid zur Abstimmung – und erzielte eine Mehrheit von 59,6 Prozent bei 52 Prozent Wahlbeteiligung.

Die Skepsis ist den Sommer über spürbarer Begeisterung gewichen. Ein Beweis sind die knapp 500 Ehrenamtlichen, die mithelfen – ob bei der Pflege des Geländes oder beim Einlass. Mit Paul Funk ist sogar ein ehemaliger Mannheimer darunter, vor 47 Jahren als Wasserschutzpolizist an den Bodensee gekommen. „Es wurden Helfer gesucht, also habe ich mich gemeldet, weil hier etwas Schönes entstanden ist, wo ich mich einbringen und mitmachen will“, sagt er. „Es ist toll geworden, da wollte ich einfach mithelfen“, sagt auch Hermann Böhm, Ludwigshafener und vor 22 Jahren der Liebe wegen an den Bodensee gezogen.

Die Bürger hätten sich „in unglaublicher Weise ehrenamtlich für unsere Landesgartenschau engagiert“, lobt Oberbürgermeister Zeitler: „Das wird ganz sicher nach innen, aber auch nach außen weiterleben“, ist er überzeugt. Nicht nur die Bürgerschaft selbst werde durch den besseren See-Zugang und neue Grünflächen profitieren: „Für den Tourismus erhoffen wir uns nachhaltige Effekte aufgrund der Steigerung des Bekanntheitsgrads sowie der weiteren Profilierung Überlingens als die Garten- und Gesundheitsstadt am Bodensee.“

Das war schon dieses Jahr so. Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer der Überlingen Marketing- und Tourismus GmbH (ÜMT), bilanziert die Landesgartenschau „sehr positiv“, weil die Übernachtungszahlen besser lägen als vor Corona. Und laut dem Wirtschaftsförderer der Stadt Überlingen, Stefan Schneider, habe die Gartenschau zu einer erhöhten Frequenz bei Gastronomie und Einzelhändlern geführt. „Die Stadt ist so voll wie noch nie“, habe er oft gehört, ergänzt Jankowiak.

Und das alles trotz Corona: Vor der Pandemie lag die Kalkulation bei rund 775 000 Besuchen. Dann kam das Virus, die für 2020 geplante und fast fertige Landesgartenschau wurde auf 2021 verschoben und konnte dann immer noch nicht am 9. April, sondern erst am 30. April öffnen. Einschränkungen gab es weiter. Daher hatte die Stadt die erwartete Besucherzahl auf 658 750 heruntergeschraubt – und ist jetzt positiv überrascht: Bis zum Abschluss am Sonntagabend werden es, so nimmt sie an, mit knapp 700 000 Besuchen annähernd so viele Gäste sein wie vor der Pandemie erwartet.