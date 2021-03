Frankfurt. Die veränderten Gewohnheiten im Corona-Alltag haben sich im vergangenen Jahr auch in hessischen Mülltonnen bemerkbar gemacht. Kommunen registrierten im ersten Pandemie-Jahr eine Zunahme gerade des Rest- und Verpackungsmülls in Privathaushalten. Auch in anderen Bereichen wurde 2020 deutlich mehr weggeworfen als sonst, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. „Die Entwicklungen sind gewissermaßen ein Spiegel des Pandemieverlaufs beziehungsweise logische Folgen der staatlichen Beschränkungen“, erläutert der Sprecher der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES), Stefan Röttele.

So fielen in Hessens größter Stadt 2020 nach vorläufigen Zahlen zwischen dem Beginn der Corona-Krise mit dem ersten Lockdown im März sowie November drei Prozent mehr Restmüll an als im Vorjahreszeitraum. Beim Verpackungsmüll (Gelbe Tonne) gab es einen Anstieg um 5 Prozent, beim Bioabfall einen um acht und beim Altglas ein Plus von 11 Prozent. „Fakt ist: Corona hat einen Effekt, mehr Zuhause sein hat einen Effekt“, so Röttele. Wer mehr daheim sei, koche häufiger und es falle mehr Rest- und Biomüll an.

Und wo Lokale keine Gäste mehr empfangen dürfen und viele Läden geschlossen sind, wird mehr Essen zum Abholen und Liefern bestellt und online geshoppt - ablesbar an der Menge von Verpackungsmüll oder Kartonagen.

Laut der Bilanz der Stadtreiniger in Kassel wurden im vergangenen Jahr 3,8 Prozent mehr Restmüll sowie 5,8 Prozent mehr Verpackungen in der nordhessischen Stadt weggeworfen. „Die Menschen haben mehr zu Hause gekocht und mehr to go gegessen als gewöhnlich“, teilt Sprecherin Birgit Knebel mit. Bei der Altglassammlung gab es eine Steigerung von 4,5 Prozent – „also auch hier ein Anstieg des häuslichen Konsums“.

In Fulda fiel gegenüber 2019 rund 4 Prozent mehr Hausmüll an. Die wachsenden Verpackungsabfallmengen - vor allem Kartonagen - seien ganz offensichtlich auf vermehrtes Online-Shopping mit den entsprechenden Paketlieferungen zurückzuführen, heißt es aus der osthessischen Stadt. Auch der genutzte Lieferservice für Essen – Stichwort Pizzakartons zum Beispiel – spiele eine Rolle. In der Uni-Stadt Gießen sind die Zahlen für Altglas und Bioabfälle nahezu unverändert geblieben, wie Stadtsprecherin Claudia Boje sagt. Die Restmüllmenge dagegen sei um 8,3 Prozent gestiegen. „Pro Kopf ist der Wert vermutlich noch höher gewesen, da viele Studierende längere Zeit nicht in der Stadt waren.“

Besonders auffällige Steigerungen bemerkten die Kommunen bei Sperrmüll oder Bauschutt. lhe