Städte stoßen finanziell an ihre Grenzen

Wiesbaden. Am guten Willen, ja am tatkräftigen Einsatz in der Corona-Krise mangelt es den hessischen Städten nicht. Allein am Klinikum Fulda werden jeden Tag 400 bis 500 Menschen geimpft, wie der Oberbürgermeister der osthessischen Stadt, Heiko Wingenfeld (CDU), am Freitag in Wiesbaden berichtet. Er ist zugleich Präsident des hessischen Städtetags, in dem 80 Kommunen, vom kleinen Gersfeld in der Rhön bis zum großen Frankfurt, zusammengeschlossen sind.

Seit Beginn der Omikron-Welle hätten die Städte in einem „gewaltigen Kraftakt“ ihre Impfangebote wieder erheblich ausgebaut. Und namens seiner Bürgermeisterkollegen unterschiedlichster Parteien verspricht Wingenfeld: Die Anstrengungen werden mindestens 2022 und wenn notwendig auch darüber hinaus fortgesetzt, um die Impfungen der niedergelassenen Ärzte „niedrigschwellig“ zu unterstützen.

Doch nicht nur deshalb bringt Corona für die Städte in Hessen erhebliche Belastungen mit sich, die sie an finanzielle Grenzen stoßen lassen. Das fängt bei den Krankenhäusern an, die laut Wingenfeld schon vor Corona unter einer strukturbedingten Unterfinanzierung litten. Zwar ist die befürchtete Überlastung der Kliniken durch Omikron über Weihnachten ausgeblieben, und noch sinkt die Belegung sowohl der Intensiv- als auch der Normalstationen leicht. Aber die Situation sei weiter sehr angespannt. Weil viele Operationen wegen Corona abgesagt werden, steige das Defizit noch. Ausgleichen müssen es die Krankenhausträger, also die Kommunen.

Einzelhandel leidet

Für den Städtetag ist klar: Die ohnehin auch von Steuerausfällen geplagten Städte können es ohne Hilfe nicht mehr stemmen. Und die müsse vom Bund und vom Land kommen, fordert der Fuldaer Oberbürgermeister namens seiner Kollegen. Schließlich sind die Finanzlöcher bei den Krankenhäusern nicht die einzige Corona-Folge, die sie zu bewältigen haben.

Dramatisch ist auch die Lage der Innenstädte, die unter der mangelnden Nachfrage beim stationären Einzelhandel leiden. Denn von den Rekordumsätzen der Branche profitiert vor allem der Onlinehandel. Wolle man die Innenstädte vor dem Veröden bewahren, sei ein Nutzungsmix aus Handel, Gastronomie, Wohnen, Kultur und Begegnung nötig. Und auch das kostet Geld. Die Städtebaufördermittel von Bund und Land müssten erhöht werden.