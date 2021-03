Babenhausen. Ein ganzer Stadtteil der südhessischen Kommune Babenhausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) wird an diesem Freitag zeitweise zum Geisterort. Weil bei Bauarbeiten eine oder mehrere Weltkriegsbomben gefunden worden sind, müssen alle rund 1100 Bewohner des Stadtteils Harreshausen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. „Die Harreshäusener sind die Weltkriegsbomben-Erfahrenen in Babenhausen“, sagte Bürgermeister Dominik Stadler.

Stadthalle als Notunterkunft

Bereits vor rund einem Jahr sei eine Weltkriegsbombe in dem Stadtteil gefunden worden und der Ortsteil ebenfalls komplett geräumt worden, erklärte Stadler. Dieses Jahr seien die Umstände durch die Corona-Krise allerdings erschwert. „Eine Evakuierung unter Corona-Bedingungen ist noch einmal eine ganz andere Herausforderung.“

Deshalb habe man sich bei der Stadt entschieden, die Bürger möglichst früh über die Entschärfung am Freitag zu informieren. Positiv getestete oder unter Quarantäne stehende Menschen würden vermutlich in Hotels untergebracht, teilte Stadler mit. Für Menschen, die den Stadtteil nicht von alleine verlassen könnten, sei ein Fahrdienst eingerichtet worden, hieß es von der Stadt. Betroffene Bürger sollen in einer Notunterkunft in der Stadthalle Babenhausen betreut werden.

Auf einer Baustelle in Harreshausen war der Boden auf Kampfmittelspuren gescannt worden, wobei eine oder mehrere Bomben gefunden worden waren. Am Freitag soll der Fund laut Stadt ausgegraben und möglicherweise entschärft werden. Die Evakuierung soll um acht Uhr beginnen. Die Stadt hat nach eigenen Angaben ein Infotelefon eingerichtet. lhe