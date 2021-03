Sperrungen von Ausflugszielen an Ostern

Mainz. An den Ostertagen müssen Besucher in diesem Jahr auf Trips zu einigen Ausflugszielen in Rheinland-Pfalz verzichten. Im pfälzischen Ort Gimmeldingen gilt bereits seit Anfang März eine Besuchssperre für Tagestouristen an Wochenenden und Feiertagen. Auch die Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück (Bild) ist seit diesem Mittwoch für Besucher bis 11. April nicht zugänglich. Die Stadt Mainz will nach Angaben eines Sprechers unter anderem am Rheinufer „Präsenz zeigen“. Es werde ein „abgestimmtes Vorgehen“ an den Ostertagen geben. Absperrungen allerdings soll es nicht geben. lrs (Bild: dpa)

