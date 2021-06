Spendengelder für das Land Baden-Württemberg erreichen Höchststand

Stuttgart. Obwohl 2020 wegen der Corona-Pandemie kaum Veranstaltungen stattgefunden hatten, haben die Einnahmen des Landes durch externe Zuwendungen laut dem noch nicht veröffentlichten Sponsoringbericht für die Jahre 2019 und 2020 des Stuttgarter Innenministeriums einen neuen Höchststand erreicht. Der Bericht liegt dieser Redaktion bereits vor und soll in der nächsten grün-schwarzen Kabinettssitzung am kommenden Dienstag behandelt werden.

Das Land hat demnach in den Jahren 2019 und 2020 durch Sponsoring, Schenkungen und Spenden rund 201,6 Millionen Euro eingenommen. Das ist der höchste Betrag, seitdem der Sponsoringbericht im Zwei-Jahres-Takt erstmals erstellt worden ist. 2017 und 2018 wurden etwa 163,6 Millionen eingenommen, 2015 und 2016 waren es rund 141,7 Millionen Euro. Im ersten Jahr des Berichts wurden nur für 2014 die Zahlungen aufgeführt – diese betrugen damals 59,5 Millionen Euro.

SPD fordert mehr Transparenz

Der Sponsoringbericht wurde zum ersten Mal 2014 von der damals grün-roten Landesregierung erstellt. Dies war eine Folge der öffentlichen Diskussionen über eine Zuwendung eines Rüstungsunternehmens in Höhe von knapp 6000 Euro für die Stallwächterparty in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin. Danach gab es sogar Forderungen, die Landesregierung solle komplett auf das Sponsoring des alljährlichen Sommerfestes in der Bundeshauptstadt verzichten. Diesen Forderungen kam das Land aber nicht nach.

Aus dem aktuellen Bericht, der von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) unterzeichnet ist, geht hervor, dass Zuwendungen an das Wissenschaftsministerium mit über 188 Millionen Euro den Löwenanteil ausmachen. Auffällig sind hier die vielen Spenden von Pharmaunternehmen an die medizinischen Fakultäten im Südwesten. Während manche der Spender in dem Bericht namentlich auftauchen, machen andere von ihrem Recht Gebrauch, auf die Namensnennung zu verzichten.

Die SPD im Stuttgarter Landtag fordert hier mehr Transparenz. „Gerade vor dem Hintergrund der Ausnahmesituation Corona muss mit verstärkter Sensibilität darauf geachtet werden, dass sich solche Gelder nicht über den Weg der möglichen Beeinflussung von Hochschulpersonal oder Studierenden zu forschungs- oder wettbewerbsstörenden Größen auswachsen“, erklärt SPD-Hochschulexpertin Gabi Rolland. Corona habe gezeigt, dass im Kontaktbereich zwischen Hochschulforschung und Privatwirtschaft erfolgreiche Kooperationen bestünden. „Deswegen darf sich Sponsoring nicht zu einer Belastung für diese erfolgreiche Zusammenarbeit erweisen, muss transparent und angemessen bleiben“, so Rolland.

Einnahmen ab 1000 Euro gelistet

Der Sponsoringbericht umfasst die gesamte Landesverwaltung, also die Ministerien und deren nachgeordnete Behörden, genauso wie Landesbetriebe, Hochschulen, Schulen, Theater und Museen. Voraussetzung ist, dass die Einrichtungen staatlich betrieben werden. Ausgenommen sind Landratsämter. Aufgeführt sind Einnahmen ab 1000 Euro aus Sponsoring, Schenkungen und Spenden. Auf die einzelnen Jahre gerechnet wurde zudem im Corona-Jahr 2020 mit Zuwendungen in Höhe von mehr als 105 Millionen erstmals in einem Jahr die Grenze von 100 Millionen Euro überschritten. Und das, obwohl Veranstaltungen wie die Stallwächterparty, die durch hohe Sponsorenzuschüsse mitfinanziert wird, wegen der Pandemie nicht stattgefunden hatten.

Unter den Spenden befinden sich auch kuriose Gönner. So erhielt das Stuttgarter Sozialministerium 2020 Corona-Schutzausstattung im Wert von mehr als 850 000 Euro von einer Stiftung einer Privatperson aus China. Er habe offenbar früher in Baden-Württemberg studiert und fühle sich dem Land noch immer verbunden, sagt ein Sprecher des Sozialministeriums.

