Biblis. Zum dritten Mal heißt der Spitzenkandidat der Bibliser Sozialdemokraten Sven Vollrath (Bild). Der 42-Jährige will bei der Kommunalwahl am 14. März mit der SPD an der Freien Liste Biblis vorbeiziehen.

Den zweiten Platz mussten die Genossen vor fünf Jahren, als sie fast 28 Prozent erreichten, der FLB überlassen, die mit mehr als 31 Prozent durchs Ziel kam. Auf beide Parteien entfielen in der Gemeindevertretung jeweils sieben Mandate. Währen die SPD-Fraktion weiterhin in dieser Stärke vertreten ist, sind für die FLB noch fünf Leute im Parlament.

Ein Blick auf die Kandidatenliste der SPD zeigt, dass viele bekannte, aber auch einige neue Gesichter zu sehen sind. Und bis zum achten Listenplatz haben es die Sozialdemokraten geschafft, abwechselnd Männer und Frauen zu nennen.

Dass die SPD sich nach der verlorenen Bürgermeisterwahl neu aufstellt, war im vergangenen Jahr zu sehen: Erik Schiffner (36 Jahre) wurde neuer Vorsitzender und trat damit die Nachfolge von Ewald Gleich (63) an, der bei der Bürgermeisterwahl 2019 auf dem letzten Platz landete. Besonders schmerzlich für die SPD war, dass der FLB-Kandidat Ralph Bühler den dritten Platz erreichte.

Ewald Gleich tritt erneut als Kandidat für die Gemeindevertretung an und hat den siebten Listenplatz. Der neue Vorsitzende Erik Schiffner verpasste vor fünf Jahren den Einzug ins Parlament. Dieses Mal will er von Platz fünf aus den Sprung in die Gemeindevertretung schaffen.

Auf dem zweiten Platz ist die 27-jährige Bianka Muhs, die wieder für den Ortsbeirat Wattenheim kandidiert und auch in die Gemeindevertretung gewählt werden möchte. Auf Platz drei folgt Josef Fiedler (70), der seit Jahrzehnten in der Kommunal- und Kreispolitik mitarbeitet. Zum bewährten SPD-Team gehören zudem Sigrid Breyer (69) auf dem vierten und Renate Weissbrodt (73) auf dem sechsten Listenplatz. Die Nordheimer Ortsvorsteherin bewirbt sich auch für den Ortsbeirat. Auf dem letzten Listenplatz hat sich Monika Pfeiffer-Hartmann (70) eingereiht, die viele Jahre im Parlament tätig war und dann als Beigeordnete in den Gemeindevorstand wechselte. „Sie wollte ganz nach hinten rücken“, sagt Sven Vollrath zu dieser Platzierung.

Bauen und Wohnen: Die Vorgänge um das Baugebiet Helfrichsgärtel III und die Vermarktungsfirma MKM BauProjekte GmbH haben Vollrath und seine Parteikollegen in den vergangenen Monaten stark beschäftigt. „Das Helfrichsgärtel III war ein Kompromiss“, sagt er. Die Sozialdemokraten hätten nur zugestimmt, weil ihnen zugesagt worden sei, dass gleichzeitig Helfrichsgärtel IV und das Baugebiet an der Goethestraße auf den Weg gebracht würden. Dort wäre bezahlbarer Wohnraum möglich gewesen. Doch passiert sei nichts. Der damalige Bürgermeister Felix Kusicka habe diese Pläne „mit Händen und Füßen blockiert“. Erik Schiffner habe inzwischen Kontakte für einen Sozialen Wohnungsbau in der Goethestraße an den neuen Bürgermeister Volker Scheib weitergegeben. Außerdem hat die SPD beantragt, dass die Kommunalaufsicht die Unterlagen zu MKM prüfen soll. Verdient habe Biblis an dem Baugebiet nichts. „Wir hätten auch alles einfach verschenken können.“

Finanzen: Dabei habe Biblis nichts zu verschenken. Die Gemeinde müsse die Ausgaben im Blick behalten, betont der 42-Jährige. Die bisher eingegangene Zusammenarbeit mit anderen Kommunen befürwortet er deshalb. Sei es beim Standesamt und bei der Verkehrsüberwachung mit Bürstadt oder beim gemeinsamen Ordnungsamtsbezirk mit Groß-Rohrheim. Abstimmungsprobleme, wie zuletzt mit Groß-Rohrheim, könnten behoben werden. Und der Beitritt zum Zweckverband KMB habe Biblis geholfen, die Abwassergebühren stabil zu halten. „Ansonsten hätten wir diese erhöhen müssen.“

Gesundheitsversorgung: Als er vor einigen Jahren vorschlug, dass Biblis die ärztliche Versorgung selbst in die Hand nimmt und eine Ärztin oder einen Arzt einstellt, sei er als Kommunist beschimpft worden, berichtet Vollrath. Er hält an diesem Modell fest, für das es eine rechtliche Grundlage im Sozialgesetzbuch gebe. Vollrath unterstützt gleichzeitig den Vorschlag des Bürgermeisters, dass die Gemeinde im geplanten Neubaugebiet am Rübgarten Räume für eine Arztpraxis kauft.

Ziele: Ein Wochenmarkt, am besten im Wechsel in Biblis und den Ortsteilen, wünscht sich die SPD schon lange, habe aber politisch keine Unterstützung erhalten, erklärt Vollrath, der dies ändern möchte. Ein Ziel, auf das die SPD hingearbeitet habe, sei die Wiederbelebung der Buslinie 642 zwischen Biblis und Worms gewesen – mit Erfolg. Vollrath dankt dafür Josef Fiedler und Kreisbeigeordnetem Karsten Krug.