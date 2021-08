SPD bemängelt Stillstand

Stuttgart/Mannheim. „Opposition ist Mist“ – diese Einschätzung des früheren SPD-Parteichefs Franz Müntefering teilen offensichtlich auch die Sozialdemokraten im Stuttgarter Landtag. Der Frust darüber, dass Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach der Landtagswahl die Koalition mit der CDU fortsetzte, sitzt noch immer tief. Deshalb ist es kein Wunder, dass die zwei Mannheimer Landtagsabgeordneten Boris Weirauch und Stefan Fulst-Blei ihren Unmut in einer gemeinsamen Mitteilung in klaren Worte zusammenfassen. Stillstand statt Aufbruch, das ist nach ihrer Ansicht der Preis dafür, dass Kretschmann mit der Neuauflage von Grün-Schwarz den bequemen Weg eingeschlagen habe. Das Bündnis agiere „kraftlos“ und setze den „Stillstand der letzten fünf Jahre zulasten der Menschen“ fort. „Unser Land hätte eine bessere Regierung verdient“, so die Bilanz der zwei Abgeordneten über die ersten 100 Tage von Grün-Schwarz.

Geplatzte Regierungsträume: Der Frust der SPD sitzt noch tief. © dpa

„Apparat kostet mehr Geld“

Bildungsexperte Fulst-Blei mahnt Investitionen an. „Dringend benötigte Lehrerstellen werden weiterhin von Grün-Schwarz blockiert. Auch in Fragen der digitalen Bildung ist das Land keinen Schritt weiter“, sagt er. Für die beiden SPD-Politiker hat die Landesregierung auch bei der Corona-Vorsorge für den Winter versagt. Die Frage, wie es an den Schulen nach den Sommerferien weitergehe, sei ungeklärt. „Weder an Luftfilter für alle Klassenräume noch an ausreichend Lehrpersonal zum Aufholen der Lernrückstände hat Grün-Schwarz gedacht“, bemängeln Weirauch und Fulst-Blei.

Rechtspolitiker Weirauch kritisiert auch die Aufblähung des Regierungsapparats. Dies verursache zusätzliche Kosten von zehn Millionen Euro pro Jahr. „Zugleich werden Vertretungslehrer vor den Sommerferien wieder entlassen, weil man das Geld sparen will“, sagt Weirauch.