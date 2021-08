Sommerferien im Klassenraum

Wiesbaden. Jeden Tag in den Ferien ausschlafen, mit Freuden treffen, reisen oder einfach nur chillen – 67 Schülerinnen und Schüler der Werner-von-Siemens-Schule in Wiesbaden haben sich im Sommer gegen den vollständigen Erholungsmodus entschieden. Die Kinder im Alter von 10 bis 16 Jahren absolvieren ein Sommercamp in der Realschule. Ziel des dreiwöchigen Lerncamps ist es, Unterrichtsstoff aus dem schwierigen Corona-Schuljahr zu wiederholen und gezielt Lernlücken zu schließen.

Fünf kleine Lerngruppen gibt es bei dem Sommercamp der Schule in Hessens Landeshauptstadt. Sie werden in Mathe, Deutsch und Englisch angeboten. In den Fächern werden an der reinen Realschule auch die Abschlussarbeiten geschrieben, deshalb muss gerade dieser Unterrichtsstoff besonders sitzen. Die Teilnahme an dem Camp während der Sommerferien ist freiwillig. Neben den angestellten Pädagogen vermitteln auch angehende Lehrer und Lehramtsstudenten den Stoff.

„Den meisten Bedarf gibt es eindeutig in Mathe“, berichtet der Leiter des Sommercamps, Christoph Kost. 47 Schüler grübeln über Bruchrechnung und Gleichsetzungsverfahren. Die Besonderheit bei der Werner-von-Siemens-Schule: Die Kinder können entweder in einem Klassenzimmer oder zu Hause an ihrem Laptop oder Tablet teilnehmen.

Die Kamera ist für die digitale Teilnahme auf die Tafel gerichtet. Der Ton wird aus dem Klassenzimmer übertragen. Die Kinder können sich über den Lautsprecher auch beteiligen. Etwa ein Drittel der Campteilnehmer nutze diese Möglichkeit, erklärt Mathelehrer Kost. Es kann ohne Probleme auch kurzfristig von der digitalen zur Präsenzteilnahme gewechselt werden.

„Bei uns gibt es keine Kreidetafeln mehr“, betont der stellvertretende Schulleiter. Das bedeutet für die Mathelerngruppen, dass Formeln direkt in Lernprogrammen berechnet werden können. Im Fach Deutsch bestimmen die Kinder Adjektive, Zitate und Verben in Texten direkt in einem Programm.

Mehr als 300 hessische Schulen haben laut Kultusministerium in den Sommerferien Lerncamps zur Vorbereitung auf das neue Schuljahr angeboten, um vor allem den Lehrstoff aufzuholen, der durch die Corona-Pandemie verpasst wurde. Das Angebot wird von Schüler-, Eltern- und Lehrerverbänden zwar grundsätzlich begrüßt. Es gebe aber kein flächendeckendes Angebot, bemängelt etwa Ingo Radermacher, Vize-Vorsitzender des Landeselternbeirats. Gerade die Kinder, die es aus Leistungsgründen nötig hätten, nähmen vielfach nicht teil.

Diese Einschätzung teilt auch die Landesschülervertretung: Da längst nicht alle Schulen Lerncamps anbieten, erhöhe das die Hemmschwelle zur Teilnahme erheblich. Das gelte gerade für die Schülerinnen und Schüler, die eine intensive Unterstützung am meisten benötigten. So werde das durch Schulschließungen verstärkte Leistungsgefälle nicht vermindert, sondern noch gefestigt, mahnt Landesschulsprecherin Jessica Jolene Pilz. Ferien sollten außerdem nicht dazu dienen, Lernlücken zu schließen. Sie dürfen nicht zum Puffer werden, um die unzureichenden Leistungen des Bildungssystems zu kompensieren, so die Kritik.

Der Philologenverband schlug zum Aufarbeiten von Lerndefiziten Förder- oder Unterstützungskurse begleitend zum Regelunterricht in kleinen Lerngruppen sowie gezielt in Rückkopplung mit der Fachlehrkraft vor. Grundsätzlich seien die Camps zwar sicher besser als nichts. Die Effektivität von Feriencamps stellte aber auch der Verband in Frage.

„Natürlich können wir in drei Wochen nicht den Stoff aufholen, den wir in einem ganzen Schuljahr versäumt haben“, zeigt der stellvertretende Leiter der Werner-von-Siemens-Schule Verständnis für die Kritik. Und natürlich könnten auch noch viel mehr Kinder an den Lerncamps teilnehmen. Die Angebote seien aber durchweg positiv für die Kinder, es gebe viel Beifall, betont Kost. Außerdem gebe es bereits Pläne, diese Angebote künftig verstärkt sowohl in den Oster- und Sommer- als auch in den Herbstferien anzubieten. lhe