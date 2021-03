Stuttgart. Die Gesundheitsämter arbeiten in der Corona-Krise unter Hochdruck. Laut dem Landkreistag sind die Behörden bei der Digitalisierung der Kontaktnachverfolgung zumindest einen Schritt vorangekommen. Nachdem die Einführung der Software Sormas – mit ihr soll die Kontaktnachverfolgung digital erfolgen – wie berichtet zunächst sehr schleppend voranging, sei das System inzwischen in allen 38 Gesundheitsämtern in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs „technisch eingeführt“, erklärt Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer des Südwest-Landkreistags.

Sormas aktiv nutzen würden allerdings noch immer zu wenige Behörden. Dies liege daran, dass „funktionsfähige Schnittstellen zu den Meldesystemen sowie zu den weiteren digitalen Anwendungen in den Ämtern“ fehlen würden. „Vor diesem Hintergrund lässt sich nachvollziehen, dass über die flächendeckende technische Einführung hinaus Sormas aktuell bei nur, aber immerhin rund einem Drittel der Gesundheitsämter in Baden-Württemberg aktiv genutzt wird“, sagt von Komorowski. Laut einem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz von Mitte Januar sollten eigentlich Ende Januar alle Gesundheitsämter in Deutschland Sormas verwenden.

Wegen der hohen Arbeitsbelastung der Mitarbeiter will das Land Überstunden für Mitarbeiter im höheren Dienst in den Südwest-Gesundheitsämtern ausbezahlen. Laut einer Vorlage von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) für die Sitzung des grün-schwarzen Ministerrats am Dienstag sollen knapp 3,3 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt für die sogenannte Mehrarbeitsvergütung für Landesbedienstete in den Gesundheitsämtern bereitgestellt werden. Das Geld geht nur an die Mitarbeiter des höheren Dienstes, weil das Land für diese zuständig ist. Alle anderen Beschäftigten gehören zum Aufgabenbereich der Stadt- und Landkreise.

Bereits von März bis Juni 2020 wurden vom Land Überstunden vergütet – maximal 160 Stunden pro Mitarbeiter. Seitdem seien „in erheblichem Umfang“ Mehrarbeit oder Überstunden geleistet worden, schreibt Lucha in der Kabinettsvorlage. Ein Abbau durch Freizeitausgleich habe im vergangenen Jahr kaum stattgefunden. „Da auch im laufenden Jahr aufgrund der hohen Ansteckungs- und Ausbreitungsdynamik der Virusmutationen mit einem nennenswerten Abbau der Überstunden nicht zu rechnen ist, soll deren Abgeltung durch Vergütung erfolgen“, so Lucha. Es ist vorgesehen, die im Zeitraum von 1. Juli bis 31. Dezember 2020 bisher nicht ausbezahlten Mehrarbeitsstunden auszugleichen. Betroffen seien insgesamt 630 Beamte und Tarifbeschäftigte des höheren Dienstes.