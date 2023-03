Sind Hausaufgaben noch zeitgemäß?

Stuttgart. Vokabeln lernen, Dreisatzaufgaben lösen und dann noch eine Präsentation vorbereiten, so sieht für die meisten Kinder der späte Nachmittag und Abend nach der Schule aus. Sind Hausaufgaben bloß das Outsourcing schulischer Aufgaben in die Familie und gehören abgeschafft? Ja, meint Janine Wissler , die Bundesvorsitzende der Linken. Oder sind Hausaufgaben eine sinnvolle Ergänzung zum Schulunterricht, wie andere sagen? Wie sehen es die Gewerkschaften, Lehrer und Schüler?

„Gäbe es ein gutes Angebot in Form von Ganztags- oder Gemeinschaftsschulen, in denen Hausaufgaben unter Begleitung gemacht werden könnten, hätte sich auch das Thema vermutlich erledigt“, sagt Matthias Schneider, Geschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg. Langfristig kann er dem Vorschlag Wisslers durchaus etwas abgewinnen. „Aber sicher nicht von heute auf morgen.“

Er spricht lieber nicht von Hausaufgaben, sondern von einer Übungsphase oder Selbstlernphasen, in welchen der Lernstoff vertieft werde. Die müsse es für jeden Schüler und jede Schülerin geben. Die Frage sei nur, ob das in der Schule oder zu Hause, wo nicht alle die gleiche Unterstützung bekommen, geschieht. In jedem Fall müsse „ein gutes Verhältnis gefunden werden zwischen dem, was Kinder üben müssen, und der Zeit, die sie dafür aufbringen müssen“.

Auch für Ralf Scholl vom Philologenverband Baden-Württemberg ist klar, dass es Selbstlernphasen und Zeit für das Üben geben muss. „Bestimmte Dinge muss man drillen, bis sie automatisiert sind. Nichts anderes macht der Sportler beim Training: Er optimiert und automatisiert bestimmte Abläufe.“ Vokabeln oder das kleine Einmaleins sind für ihn vergleichbare Grundlagen. „Wenn ich etwas automatisch kann, habe ich das Gehirn frei für neue Dinge.“ Das könne man aber nicht an die Schulen delegieren.

Michael Mittelstädt, Vorsitzender des Landeselternbeirats Baden-Württemberg und selbst Vater dreier Kinder, weiß, dass Vertiefung zum Lernen gehört. Er plädiert für Ganztagskonzepte. „Eltern sind nicht immer die besten Lehrer für ihre Kinder.“ Zudem müsse das Angebot unabhängig von den sozialen Verhältnissen des Kindes sein. „Wir müssen die Kinder im Auge behalten und wie sie optimal gefördert werden können.“

Mario Zecher, Rektor des Stuttgarter Eberhard-Ludwig-Gymnasiums, ist gegen die generelle Abschaffung der Hausaufgaben. Er führt mit seinen Schülerinnen und Schülern Feedbackgespräche darüber. Zechers Wunschvorstellung wären individuelle Lösungen bei den Hausaufgaben bis hin zu begleitetem Lernen zu Hause mit sogenannten Lernprofis. Leistbar ist das jedoch aus personellen Gründen nicht. Zecher findet es fatal, wenn Eltern die Hausaufgaben ihrer Kinder erledigen, seien diese doch auch Rückmeldung, ob Lernstoff verstanden wurde. Eltern seien vielmehr dafür zuständig, ihre Kinder durch einen ruhigen Arbeitsplatz und das Einüben einer regelmäßigen Routine zu unterstützen.

Manfred Birk, Sprecher der Stuttgarter Gymnasialrektorinnen und

-rektoren, hält Wisslers Vorschlag für Populismus: Kein Schulsystem der Welt komme ohne Vertiefung aus. Hausaufgaben seien aber so gedacht, „dass sie auf der Basis des im Unterricht Gehörten und Gelernten erledigt werden können“. In der Leistungsbewertung spielten sie eine nachgeordnete Rolle.

Auch für Ulrich Göser, Rektor des Ferdinand-Porsche-Gymnasiums, ist die Abschaffung der Hausaufgaben keine Lösung. Angesichts des vielen Nachmittagsunterrichts sage er seinem Lehrerkollegium jedoch öfter: „Seid ein bisschen zurückhaltend mit Hausaufgaben!“

Berat Gürbüz, der Vorsitzendes des Landesschülerrats Baden-Württemberg, sieht sehr wohl, dass Hausaufgaben der Vertiefung des Unterrichtsstoffes dienen. Sie generell abzuschaffen, hält er für den falschen Weg. „Wir halten an dem Prinzip fest“, sagt Gürbüz. Er plädiert stattdessen dafür, Schülerinnen und Schülern beim Vertiefen des Stoffes mehr Eigenverantwortung zuzugestehen, damit sie auch für die Zukunft lernen.