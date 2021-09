„Seuchen kann man nur mit Ingenieuren besiegen“

Mayschoß. Die Sturzflut im Ahrtal mit 133 Todesopfern hat im Juli auch zahlreiche Kläranlagen in dem Rotweinparadies zerstört. Bis heute fließt daher viel Abwasser ungeklärt in die Ahr. Wie groß die Verunreinigung ist, soll etwa eine für Donnerstag geplante Probeentnahme von Ahr-Wasser in Sinzig zeigen. Das Abwasser schürt Ängste vor Seuchen. Glück hat das teilzerstörte Dorf Mayschoß: Eine laut ihrem Entwickler Kurt Saygin ursprünglich für Uganda bestimmte temporäre Kläranlage des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) reinigt hier nun das Abwasser. Sogar noch etwas besser als die zerstörte vorherige Anlage, wie Ortsbürgermeister Hubertus Kunz (CDU) sagt. Eine weitere temporäre Kläranlage des DRK, die nach Saygins Worten eigentlich für den Libanon bestimmt war, ist für einen anderen Ort im Ahrtal im Gespräch. Details sind hier vorerst noch nicht bekannt.

Die zwei ersten Anlagen dieser Art laufen laut dem Chemieingenieur Saygin in Bangladesch in einem großen Camp mit Flüchtlingen der muslimischen Rohingya-Minderheit aus dem mehrheitlich buddhistischen Nachbarland Myanmar. DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt betont, dass die dritte temporäre Kläranlage ihrer Hilfsorganisation „nun erstmals im Inland gebraucht werden würde, hätte wohl niemand für möglich gehalten. Das zeigt, dass solche Katastrophen überall auftreten können – auch vor der eigenen Haustür.“ Saygin sagt, das Hochwasser habe das Ahrtal „abwassertechnisch um 100 Jahre zurückversetzt“.

„Ein ganz positives Signal“

Die Flutkatastrophe nach extremem Starkregen hat in der Nacht zum 15. Juli nach Worten von Saygin auch die Kanalisation von Mayschoß teils weggeschwemmt und verstopft. Nach der Reinigung von Rohren sind laut Ortsbürgermeister Kunz im Wasser verdünnte Fäkalien wenigstens nicht mehr im Dorf geblieben, sondern mangels Alternative vorerst in der fließenden Ahr gelandet. Umso willkommener sei für die etwa 600 verbliebenen von fast 1000 offiziell gemeldeten Einwohnern die neue Lösung des Roten Kreuzes.

Mayschoß mit einer der ältesten Winzergenossenschaften der Welt gehört zur besonders flutgeschädigten Verbandsgemeinde Altenahr. Deren Bürgermeisterin Cornelia Weigand (parteilos) erzählt, sie habe unverhofft ein Angebot des Roten Kreuzes bekommen: Es habe nicht nur Pflaster und Spritzen im Angebot, sondern auch noch „was anderes“. In nur etwa einer Woche nach kurzer Vorbereitung sei dann die Kläranlage bei Mayschoß aufgebaut worden. „Das ist natürlich für uns ein ganz positives Signal.“

Deutschlands erste mobile Kläranlage in Mayschoß, die von einem großen Lastwagen oder notfalls auch von Mulis transportiert werden könnte, besteht laut dem DRK aus sieben Tanks mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 334 500 Litern. Auch Büro- und Laborcontainer gehören dazu. Ihr Berliner Entwickler Saygin erklärt: „Wir haben es mit einer größtenteils biologischen Aufbereitung zu tun. Aber selbstverständlich haben wir auch noch Pumpen, Filter, Vorklärung – das sind dann mechanische Aufbereitungsverfahren.“

Geplant wurde die bei Bedarf erweiterbare Anlage in Koordination mit der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften für Auslandseinsätze. Finanziert wurde die Kläranlage mit einem Wert von rund 200 000 Euro in der Grundversion laut Saygin vom Auswärtigen Amt, das die Organisation normalerweise bei deren humanitären Hilfe in anderen Staaten unterstützt. Das DRK erläutert: „Um wieder für die Auslandsarbeit einsatzklar zu sein, wird die komplexe Anlage nun aus den eingehenden Spenden nachbeschafft.“

Laut DRK-Generalsekretär Christian Reuter sichert die erste derartige Kläranlage im Ahrtal „die Abwasseraufbereitung in Mayschoß für zwei Jahre“. So solle das Risiko von Krankheiten und Umweltschäden gemindert werden. Saygin sagt: „Das Problem bei potenziellen Seuchenkrankheiten ist, dass man sie zwar mit Ärzten bekämpfen, aber nur mit Ingenieuren besiegen kann.“ Die dauerhafte Erneuerung der gesamten Klärung des Abwassers im Ahrtal werde „unter Garantie mehrere Jahre in Anspruch nehmen“. lrs