Sensible Lebensgemeinschaft

Wiesbaden. Sie sind oft klein und unscheinbar – aber an vielen Orten allgegenwärtig: Flechten an Bäumen oder auf Mauern und Steinen. Viele Menschen beachten die oft kreisförmigen, gekräuselten oder farbigen Flecken im Vorbeigehen wahrscheinlich kaum. Zu Unrecht. Der Doppel-Organismus ist für die Forschung von besonderer Bedeutung.

Einige Flechtenarten gelten als Bioindikatoren, ihre Beobachtung liefert Wissenschaftlern und Behörden wichtige Daten etwa zur Luftqualität, aber auch zum Klimawandel. Vereinfacht kann man sagen: Wo es viele Flechten gibt, ist die Luft sauber. In Hessen werden diese Organismen seit knapp 30 Jahren systematisch landesweit untersucht und es hat sich gezeigt, dass sich die Luftqualität in dem Zeitraum deutlich verbessert hat.

Flechten bestehen meistens aus einem Algen- und einem Pilzpartner. Die Alge ist in der Symbiose für die Nahrungsversorgung zuständig, der Pilz für den Schutz der Lebensgemeinschaft etwa vor Austrocknung oder Strahlung. Mit dieser spezialisierten Partnerschaft können Flechten sehr extreme Lebensräume besiedeln. Allerdings reagieren sie auf Umweltveränderungen besonders empfindlich. „Diese Eigenschaft macht sie zu guten Bioindikatoren für die Schadstoffbelastung der Luft“, erklären die Flechtenexperten Marion Eichler und Rainer Cezanne aus Darmstadt. „Denn wenn sich die äußeren Bedingungen ändern, dann wird dieses Verhältnis gestört und das kann bis zum Absterben führen.“

Eine neue Welt unter der Lupe

Im 19. Jahrhundert hat es in den Städten wegen der hohen Luftverschmutzung teils keine Flechten mehr gegeben. Auch in den 1960er bis in die 1980er-Jahre gab es in Deutschland solche „Flechtenwüsten“, dafür war vor allem das Schwefeldioxid in der Luft verantwortlich. „Seitdem Industrieanlagen mit Filter versehen wurden, hat die Artenvielfalt bei Flechten wieder zugenommen“, erklärt Rainer Cezanne.

Manche Flechten sehen aus wie kleine Sträucher, andere so, als bestünden sie aus Blättern. Es ist eine Vielfalt, die sich jedoch erst beim Blick durch die Lupe so richtig erschließt. Für Betrachter öffnet sich eine neue Welt, die mal an ein Korallenriff erinnert, mal an eine zerfurchte Mondlandschaft.

An den hessischen Dauerbeobachtungsflächen werden im Turnus von fünf Jahren Flechten kartiert – seit 1992. Dazu schauen die Biologen bei ausgewählten Trägerbäumen an inzwischen zehn Orten, welche Flechtenarten vertreten sind. Seit 2007 werden auch Mauern untersucht.

„Will man immissions- oder klimabedingte Veränderungen einer Organismengruppe erforschen, braucht man dazu einen langen Atem“, erklärt der Flechtenexperte Ulrich Kirschbaum von der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen. Er begann bereits 1970 mit Kartierungen von Flechten in Gießen und Wetzlar. So habe – exemplarisch für andere Gebiete – die totale Flechtenarmut vor 50 Jahren nachgewiesen werden können, aber auch die allmähliche Rückeinwanderung.

Bei der jüngsten Kartierung 2017 entdeckten die Experten an rund 1800 untersuchten Bäumen oder Mauern 247 Flechtenarten, darunter auch fünf sehr seltene Arten und einen für Hessen neuen Fund. Die Wissenschaftler rechnen damit, dass sich in den kommenden Jahren atlantische und subatlantisch Flechtenarten weiter im Land ausbreiten werden – eine Folge des Klimawandels.

„Seit etwa 20 Jahren beobachte ich, wie zuvor unbekannte Arten aus dem atlantisch geprägten Klimabereich Madeiras und der Kanaren bei uns einwandern“, erläutert Kirschbaum. Es sei auffällig, dass die Einwanderung dieser „Klimawandelzeiger“ mit den Ergebnissen technisch gemessener Klimaveränderungen einhergehe. „Parallel dazu ist ein Verschwinden einheimischer Arten mit Ansprüchen an kühlere Umweltbedingungen in den hessischen Tieflagen zu beobachten“, erklärt der Professor. Sie wichen von dort in die kühleren Mittelgebirgslagen wie etwa die Rhön aus.

1200 Arten aus Hessen bekannt

„Den Bäumen schaden die Flechten nicht – sie sind nur Gäste“, sagt Marion Eichler. „Dass abgestorbene Bäume oft reichlich mit Flechten bewachsen sind, hat damit zu tun, dass wegen des fehlenden Laubes mehr Licht da ist und deshalb günstige Lebensbedingungen herrschen.“ Insgesamt knapp 1200 Flechtenarten sind aus Hessen bekannt, darunter die Mehlige Gelbschüsselflechte, die Breitlappige Schüsselflechte oder die Mauer-Kuchenflechte.

Nur mit dem Blick durch die Lupe können Experten zwar viele, aber bei weitem nicht alle Flechtenarten erkennen. Dazu müssen beispielsweise die Sporen unter dem Mikroskop angeschaut werden – die ähnlich formenvielfältig sind wie die Flechten selbst. dpa