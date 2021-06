Senioren sollen Scheu vor digitaler Kultur verlieren

Wiesbaden. Als das Hessische Staatsorchester zu spielen beginnt, kommt Bewegung in die kleinen Video-Fenster. Die Zuschauer klatschen, wiegen sich im Takt, manche schließen die Augen und lächeln. Nach dem Konzert kommen sie mit den Musikern ins Gespräch. Digitale Veranstaltungen sind in Zeiten der Pandemie für viele Menschen beinahe zur Normalität geworden. Das gilt nicht für das heutige Publikum: „Es ist für uns alle ganz neu“, sagt Johanna Broos. Gemeinsam mit anderen Senioren nimmt sie von ihrem Wohnzimmer aus an einem Konzert teil.

Das digitale Konzert ist Teil des Projekts „Humak – Humanität durch Kultur für Senioren“ des gemeinnützigen „Humaq“-Instituts in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Verein für Innere Mission in Nassau (Evim). Die Macher wollen vor allem der Einsamkeit entgegenwirken und Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen. „Die Idee war nicht nur für die Pandemie-Zeit gedacht, obwohl es im vergangenen Jahr natürlich besonders offensichtlich war, dass viele Menschen gar keinen Zugang zu Kultur hatten“, sagt Dorothea Lemme vom „Humaq“-Institut, die das Projekt mitbegründet hat. Auch unabhängig von der Corona-Krise gebe es Senioren, die nicht mobil seien und dennoch Kultur erleben wollten.

Die erste Pilotphase von Mitte April bis Mitte Mai richtete sich hauptsächlich an die Bewohner zweier Evim-Wohnanlagen in Wiesbaden. Bei den verschiedenen Konzerten und Lesungen stand vor allem der gemeinsame Austausch im Vordergrund. „Unser Ziel war es immer, eine Form der Interaktion oder des Dialoges zu schaffen“, betont Lemme. Reine Berieselung gebe es auch im Fernsehen. „Im Endeffekt waren alle begeistert, wie gut die Interaktion über Zoom funktioniert hat.“

Schnell technische Erfolge

Positive Überraschungen gab es auch beim Umgang mit der Technik. „Ich bin heute das erste Mal alleine am Laptop dabei“, berichtet Cato-Irmela Dietz nach dem Konzert des Hessischen Staatsorchesters. Keine Selbstverständlichkeit, wie Peter Kiel, Leiter des Evim-Bereichs Service Wohnen für Senioren, erklärt. „Wir haben schon gemerkt, dass ein Großteil noch nicht so technikaffin ist und viel Begleitung brauchte.“

Deshalb erhielten die Senioren Unterstützung von angehenden Digital-Lotsinnen des Vereins „Berufswege für Frauen“. Diese waren bei den Senioren nicht nur wegen ihrer Hilfestellungen willkommen: „Tatsächlich war es für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch abseits der technischen Hilfe schön, in Pandemie-Zeiten jemanden bei sich zu haben“, erzählt Lemme.

Genau dieser persönliche Kontakt solle durch digitale Formate nicht ersetzt werden, betont Kiel. „Wir wollen durch digitale Angebote eine Ergänzung schaffen.“ Denn besonders für Menschen, die nicht mobil sind, gebe es viele Vorteile. Um diese auch zu nutzen, müsse erstmal Interesse geweckt werden. „Da kann Kultur eine Brücke bauen und Motivation sein für die Zielgruppe, um vorhandene Hardware auch wirklich zu nutzen oder sich neu zuzulegen“, ergänzt Lemme.

Die Erfahrungen aus dem aktuellen Projekt möchte Kiel auch für die zukünftigen Bewohner der Wohnanlagen nutzen: „Jetzt kommen Generationen zu uns, die sich gerne vernetzen.“

Ausweitung geplant

Zunächst muss aber die Weiterführung der Kulturreihe geklärt werden – in der Pilotphase wurde sie vor allem durch Spenden oder über ehrenamtliche Mitarbeit finanziert. Vorstellbar wäre laut Lemme etwa ein Kulturabo mit monatlichen Veranstaltungen. „Das wäre auch ein Termin, an dem Angehörige und Seniorinnen und Senioren zusammen Zeit verbringen könnten.“

In Zukunft soll das Projekt neben Senioren auch anderen Menschen, etwa mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen, zu mehr Teilhabe verhelfen. Und zwar nicht nur Kulturinteressierten. „Man könnte auch mal einen Gesprächspartner aus dem Fußball einladen, eine digitale Stadtführung durch Wiesbaden machen oder aktuelle politische Themen besprechen“, sagt Lemme. epd