Schwerer Verlauf der Infektionen

Ludwigshafen. Der Krankheitsverlauf einer Corona-Infektion ist während der dritten Welle der Pandemie in Rheinland-Pfalz häufiger schwerer als während der zweiten Welle. Das geht aus Zahlen des Covid-19-Registers am Institut für Herzinfarktforschung Ludwigshafen hervor. Obwohl während der dritten Welle insgesamt weniger Corona-Patienten in den Krankenhäusern des Landes lagen, war die Belastung auf den Intensivstationen nahezu so hoch wie während der zweiten Welle, wie Studienleiter Anselm Gitt sagte.

25,9 Prozent der Erkrankten wurden intensivmedizinisch behandelt. © dpa

„An der Spitze der zweiten Welle wurden von 1150 stationären Patienten 226 intensivmedizinisch behandelt, das waren 19,7 Prozent“, so Gitt. „Hingegen lagen in der Spitze der dritten Welle von 684 Corona-Patienten 177 auf Intensivstationen – das waren 25,9 Prozent.“ Die Gesamtzahl der stationären Corona-Patienten in der dritten Welle in Rheinland-Pfalz sei fallend.

„Defizite der Digitalisierung“

Für Angaben darüber, wie sich das Patientenbild seit Pandemie-Beginn verändert habe, sei es zu früh, so Gitt. Das auf dem Gelände des Klinikums Ludwigshafen ansässige Institut führt seit April 2020 in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium das Covid-19-Register durch. Es dokumentiert und charakterisiert alle stationär behandelten Corona-Patienten in Rheinland-Pfalz.

Deutschland habe aus wissenschaftlicher Sicht im internationalen Vergleich vor allem Probleme mit einer unzureichend strukturierten Datenerhebung. „Die Defizite der Digitalisierung in der Medizin und bei Gesundheitsbehörden sowie die Strenge des Datenschutzes erschweren eine zeitnahe Datenerhebung und -Auswertung der Pandemie“, sagte Gitt. Solche Daten wären aber sehr hilfreich – auch für politische Entscheidungen. lrs

