Schuljahr beginnt mit Präsenzunterricht

Wiesbaden. Aus pädagogischer Sicht ist es zweifellos eine gute Nachricht: Das neue Schuljahr in Hessen beginnt am Montag durchweg mit Präsenzunterricht. Wenn es nach Kultusminister Alexander Lorz (CDU) geht, soll das auch bis zu den nächsten Sommerferien Mitte 2022 so bleiben. Die Zeit der Schulschließungen, von Distanz- und Wechselunterricht muss nach seiner Meinung vorbei sein. Allerdings räumt Lorz ein, dass es dafür angesichts des unberechenbaren Virus und seiner Mutanten keine Garantie geben kann. Die Inzidenzen steigen ja allenthalben wieder und lagen beispielsweise in Frankfurt und Offenbach am Freitag nur noch knapp unter 100. Also gilt erst einmal Vorsicht: In den ersten zwei Wochen nach Schuljahresbeginn wird mehr getestet, und es muss eine Maske auch im Unterricht getragen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Deutschförderung Ein besonderes Augenmerk richtet Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) wie angekündigt auf die Deutschförderung. Diese Bausteine gelten ab dem neuen Schuljahr 2021/2022: Verpflichtende Vorlaufkurse für alle Kinder im Vorschulalter mit Schwierigkeiten in Deutsch. Eine zusätzliche Deutschstunde in der 4. Jahrgangsstufe als Vorbereitung für den Wechsel auf die weiterführende Schule. Festlegung auf eine verbundene Handschrift (Schreibschrift), zunächst als Empfehlung, verbindlich im Schuljahr 2022/23. Verbindlicher Grundwortschatz, den jedes Kind bis zum Verlassen der Grundschule kennen muss. Einführung der pädagogisch motivierten Fehlerkorrektur (falsche Schreibweisen werden durch Hinzufügen der korrekten Schreibweisen korrigiert). Verstärkte Leseförderung und Lesemotivation in Form einer Mindestanzahl von Lektüren in der Sekundarstufe I. dpa

Unterstützung bei Impfaktionen

Nicht zuletzt mit den Risiken durch die vielen Urlaubsrückkehrer hat Lorz diese 14 Tage zu „Präventionswochen für einen sicheren Schulstart“ erklärt. In dieser Zeit werden die Schülerinnen und Schüler drei statt wie bisher zwei Mal pro Woche getestet und müssen die Schutzmasken auch am Sitzplatz im Klassenraum tragen. Letzteres wird auch bei Einschulungsfeiern und ähnlichen Veranstaltungen selbst im Freien dringend empfohlen.

Und der Kultusminister hat noch einen dringenden Rat an die Eltern, um die Chancen auf stabilen Präsenzunterricht im ganzen Schuljahr zu erhöhen: Sie sollen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) folgen und auch die Zwölf- bis 17-Jährigen gegen Corona impfen lassen. Am besten noch an diesem Wochenende und damit vor Schuljahresbeginn, schlägt Lorz vor.

Er verspricht zugleich, auch gemeinsame Impfaktionen der Schulen nach Kräften zu unterstützen, sei es in den Impfzentren oder nach deren Schließung Ende September auch mit mobilen Impfteams oder dem Einsatz niedergelassener Ärzte vor Ort. Organisatorische Hilfestellung seines Ministeriums natürlich eingeschlossen. „Die Schulen müssen nicht selbst Ärzte abtelefonieren und nach ihrer Bereitschaft fragen“, versichert Lorz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit Hilfe der Impfungen hofft der Kultusminister auch zu vermeiden, dass erneut größere Lernrückstände entstehen, wie sie sich in den Zeiten der Lockdowns während der vergangenen anderthalb Jahre aufgebaut haben. Für das Aufholen dieser Rückstände sollen zudem noch das gesamte neue Schuljahr über Förderkurse, eine individuelle Lernbegleitung im Unterricht, Hausaufgabenbetreuung, Online-Nachhilfe, Lerncamps, kulturelle Bildung, Bewegungsangebote sowie sozialpädagogischer und psychologische Unterstützung finanziert werden. 150 Millionen Euro stehen laut der Angaben dafür bereit, wobei das Land auch mit Kooperationspartnern von außerhalb der Schule wie zum Beispiel der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt zusammenarbeiten will.

Ausstattung mit Computern

Bei den vielen anstehenden Tests will das Kultusministerium den Schülern zumindest mit einer praktischen Hilfe zur Seite stehen. Neu eingeführt wird auf freiwilliger Basis ein Heft zur Dokumentation der Corona-Tests, so dass sie auch beim Besuch etwa von Schwimmbad oder Kino nachgewiesen werden können.

Zudem will das Land die Schulträger auch bei der Anschaffung von Luftfiltergeräten unterstützen und die Digitalisierung weiter vorantreiben. Inzwischen verfügten bereits 71 Prozent der Schulen in Hessen über eine gigabitfähige Internetverbindung. Auch ein landesweites Schulportal als Lernplattform und die Ausstattung von Lehrerinnen und Lehrern und bedürftigen Schülern mit Endgeräten schreiten laut Land voran.

Insgesamt steigt die Schülerzahl nach den Angaben von Lorz um rund 1500 auf 761 500 und die der Erstklässler um 1700 auf 57 300. Die Zahl der Lehrkräfte an den nunmehr 1806 öffentlichen Schulen in Hessen wächst auf 55 540.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Als größte Investitionsschwerpunkte im neuen Schuljahr nannte der Kultusminister den Ausbau der Bildungssprache Deutsch unter anderem mit verpflichtenden Vorlaufklassen und einer zusätzlichen Unterrichtsstunde in den vierten Klassen, den Ausbau des Ganztagsangebots und die weitere Aufstockung der Zahl sozialpädagogischer Fachkräfte in den Schulen.