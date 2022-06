Baden-Baden. Der Landeselternbeirat Baden-Württemberg sieht die Schulen völlig unvorbereitet auf eine mögliche Corona-Welle im Herbst. Im Gespräch mit SWR Aktuell kritisierte der Vorsitzende des Beirates, Michael Mittelstaedt, es gebe weiterhin keine Verpflichtung, Lüftungsanlagen in Klassenräume einzubauen: "Man hätte zumindest für Schul-Renovierungen in Angriff nehmen können, dass man Lüftungsanlagen verpflichtend vorschreibt, bei denen die Möglichkeit besteht, Filter einzubauen." Auch bei Corona-Schutzimpfungen und Corona-Tests lasse sich keine Strategie für den Herbst erkennen. Er habe deshalb keine Erwartungen an das heutige Bund-Länder-Treffen, das sich auch mit der Corona-Pandemie befassen soll.

Das ganze Gespräch gibt es unter: https://www.swr.de/swraktuell/radio/schulen-und-corona-landeselternbeirat-bw-kritisiert-mangelnde-vorbereitung-auf-neue-welle-100.html