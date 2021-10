Schule nicht ganz ohne Maske

Stuttgart. Die ersten drei Schulwochen sind rum. Das Land hat die ursprünglich auf zwei Wochen begrenzte Maskenpflicht erst verlängert, jetzt aber angekündigt, dass in zwei Wochen die Masken fallen sollen, wie in anderen Bundesländern auch. Die Entscheidung sorgt für Diskussionen – ein Überblick.

Gerade in Grundschulen sieht das Kultusministerium Masken auch als Hindernis – beim Erlernen der Sprache. © dpa

Wie ist die Corona-Lage an den Schulen?

Stand Freitag waren nach Angaben des Kultusministeriums 1927 der 1,5 Millionen Schüler und 70 Lehrer in Baden-Württemberg als Corona-positiv registriert. 2108 Schüler und 64 Lehrer befanden sich in Quarantäne. Von den insgesamt 809 Schulen mit Coronafällen gibt es an 22 Schulen 30 Klassen, wo der Präsenzunterricht wieder ausgesetzt werden musste und die Kinder wieder daheim lernen. Ganze Schulen seien aber nicht zu.

Wo fallen ab 18. Oktober die Masken?

Zunächst einmal gilt die Maskenpflicht in der Schule grundsätzlich weiter. Wenn die Kinder im Gebäude unterwegs sind, müssen sie den Mund-Nasen-Schutz weiter tragen. Nur wenn die Schüler an ihrem Platz sitzen, sollen sie die Masken ablegen dürfen. Sobald die Alarmstufe erreicht wird, die mit der Auslastung der Krankenhäuser gekoppelt ist, gilt die Maskenpflicht auch am Schülerpult wieder. Wenn es einen Coronafall in der Klasse gibt, müssen die anderen nicht nur an fünf Tagen die Woche getestet werden, sondern in der Zeit auch im Unterricht den Mund-Nasen-Schutz tragen.

Wie begründet das Kultus- ministerium seine Entscheidung?

Gerade in der Grundschule seien die Masken beim Erlernen der Sprache ein Hindernis, erklärte die Kultusministerin Theresa Schopper vorige Woche, als sie ihre Pläne vorstellte. Masken schützten vor Viren, „aber sie erschweren eben auch die Kommunikation, die ein Herzstück der Pädagogik darstellt“, so die Grünen-Politikerin. „Die Kinder müssen auch ein Lächeln geben und ein Lächeln sehen können.“ Allerdings behält sich die Ministerin vor, diese Lockerung auch wieder zurückzunehmen, wenn sich das Infektionsgeschehen an Schulen nach dem 18. Oktober deutlich verschlechtert.

Wie halten es andere Bundesländer?

Die Schüler im Saarland brauchen seit Freitag, die Schüler in Bayern seit Montag im Unterricht keine Maske mehr. Berlin hat die Kinder bis zur sechsten Klasse von der Maskenpflicht am Platz befreit. Neben Baden-Württemberg diskutiert man auch im Sachsen, ob die Maskenpflicht fallen soll.

Was sagt der Expertenrat Aerosole?

Der Expertenrat Aerosole, den die Landesregierung als beratendes Gremium eingesetzt hat, hat sich „eindeutig positioniert“, sagt Achim Dittler, der Leiter des Instituts für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und Sprecher des Rats. „In einem infektiösen Umfeld ist das korrekte Tragen einer wirkungsvollen Maske ein Baustein, das Infektionsrisiko zu vermindern. Daran hat sich nichts geändert.“ Masken seien ein wirkungsvoller Baustein in einem Gesamtkonzept. „Wenn man sich jetzt entscheidet, auf einen Baustein zu verzichten, dann ist das eine politische Entscheidung.“ Allerdings stehe es ja aber auch jedem frei, betont Dittler, weiter freiwillig eine Maske zu tragen.

Und was halten Virologen von dem Vorhaben?

„Ich halte die Abschaffung der Maskenpflicht zum jetzigen Zeitpunkt für keine gute Idee“, sagt etwa der Freiburger Virologe Hartmut Hengel. „Wir entscheiden jetzt mit, wie heftig die vierte Welle ausfällt.“ Die Masken hätten sich als wirksames Gegenmittel erwiesen. „Für mich sieht das etwas nach Aktionismus aus.“

Wie bewerten Kinderärzte die Entscheidung?

Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte hat sich eindeutig positioniert. Kinder hätten genug gelitten und zurückgesteckt, erklärte der Sprecher Jakob Maske im Deutschlandfunk. Kinder hätten sehr selten schwere Coronaverläufe, deshalb sei jetzt die Zeit für normalen Unterricht ohne Maske. Till Reckert, Sprecher des Landesverbandes, teilt die Einschätzung im Grunde. Gerade für kleine Kinder, die auch nonverbale Kommunikation lernen müssten, habe das Maskentragen erhebliche psychosoziale Folgen.

Sorge bereitet ihm aber, dass viele Kinder jetzt auch „infektiologisch nachsitzen“ müssten. In der Pandemie gingen die üblichen Infekte massiv zurück. Umso massiver nehmen sie gerade zu. „Die Kinderkliniken geben jetzt schon Belastungsmeldungen ab“, nicht erst im Frühjahr, wie sonst üblich, und auch nicht wegen Corona – sondern wegen anderer Infekte.