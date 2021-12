Schuldgefühl und eine Kiste mit Organen

Wiesbaden. Drei Hinterbliebene der Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau im Februar 2020 sagen vor dem Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags zu dem Verbrechen aus, und einer der Berichte ist erschütternder als der andere. Die Cousine des in einer Bar erschossenen Kaloyan Velkov fühlt sich schuldig an dessen Tod, weil sie ihn dazu überredet hatte, mit den Kindern nach Deutschland zu kommen. Der Bruder des Mordopfers Fatih Saracoglu berichtet, wie er mehr als ein Jahr nach der Tat eine große Kiste mit Organen erhielt, die dem Toten damals für Gewebeproben entnommen worden waren. Und dessen Lebensgefährtin schildert mit tränenerstickter Stimme, wie sie sein Handy von der Polizei mit den Worten überreicht bekam; „Wir können nichts mehr für ihn tun.“

„Rassistisches Weltbild“

Insgesamt neun Menschen mussten am späten Abend des 19. Februar vorigen Jahres in oder vor zwei Bars in Hanau sterben, weil sie der 43-jährige Deutsche Tobias R. erschoss, nur weil sie ausländische Wurzeln hatten. Das Tatmotiv ist laut Bundeskriminalamt klar: Nach Auswertung seiner Vernichtungsfantasien attestierte die Behörde dem Mann ein „eindeutig rassistisches Weltbild“. Nach dem Amoklauf tötete er noch seine Mutter und sich selbst.

Angehörige der Opfer von Hanau halten bei einer Mahnwache vor dem hessischen Landtag Fotos der Opfer in den Händen.

Der im Sommer eingesetzte Untersuchungsausschuss in Wiesbaden soll klären, ob es vor oder nach der Tat Fehler von Polizei und Behörden gab. Doch ganz bewusst entschieden die Abgeordneten, zunächst einmal die Angehörigen der Opfer zu Wort kommen zu lassen. Vaska Zlateva, die ihrem bulgarischen Landsmann Velkov mehr als eine Cousine war und von ihm als „Schwester“ angesprochen wurde, hat noch kurz vor den Morden mit dem im selben Haus in Erlensee bei Hanau wohnenden jungen Familienvater telefoniert und gescherzt. Vor dem Ausschuss berichtet sie von den quälenden Stunden in Hanau, wohin sie nach der Nachricht von dem Anschlag mit dem Taxi gefahren war. Vor Ort habe sie noch lange gehofft, dass er nicht unter den Mordopfern sei.

Keine psychologische Hilfe

Erst nach zwei Stunden Warten in einer für die Angehörigen hergerichteten Halle habe ein Polizist am frühen Morgen die Namen der Toten verlesen. „Er war der vierte oder fünfte, den sie nannten“, sagt sie. Auf nähere Informationen, psychologische Betreuung oder gar materielle Hilfsangebote hätten die weinenden Angehörigen vergeblich gewartet.

Das Schlimmste war für die 36-Jährige, wie sie mit der Hilfe einer Polizistin am Ende der Mutter von Kaloyan die Todesnachricht überbrachte. Auch habe man weder sie noch die Mutter gefragt, ob sie mit einer Obduktion einverstanden wären. Die habe man einfach gemacht, „obwohl doch klar war, dass alle neun ermordet wurden“. Erst nach sechs Tagen, als sie sich gerade für die Reise zur Beisetzung des Cousins nach Bulgarien fertigmachte, hätten sich Polizei und Behörden wieder bei ihr gemeldet.

Am stärksten quält Vaska Zlateva noch die Frage, warum der Leichnam erst 25 Minuten nach der Tat aus der Bar geholt wurde. „Sie haben keine Schuld an dem, was passiert ist“, gibt ihr der Ausschussvorsitzende Marius Weiß am Ende der zweistündigen Vernehmung noch mit auf den Weg.

Kaum weniger aufwühlend ist die Aussage von Saracoglus Bruder Hayrettin. Er erzählt, wie er am Morgen nach dem Anschlag zusammen mit dem 79-jährigen Vater von seinem Wohnort Regensburg nach Hanau fuhr, wo er nach der Todesnachricht zusammenbrach. Die Lebensgefährtin des Bruders wiederum, die diesen schon seit der Kindheit kannte, rief ihn an dem Abend immer wieder vergeblich an. „Da merkte ich, dass etwas nicht stimmt“, sagt sie. Traurige Gewissheit brachte erst das bei einem der Toten am Tatort gefundene Handy mit dem gemeinsamen Bild von ihr und dem geliebten Partner.

Der Ausschuss soll eine Reihe von Fragen klären, die vor allem von den Angehörigen immer wieder gestellt werden. Etwa, warum der offenbar psychisch kranke Täter trotz seines paranoiden Verhaltens eine Waffe haben durfte, warum der Polizeinotruf in der Anschlagsnacht in Hanau so gut wie nicht erreichbar war, oder warum der Notausgang in einer der Bars verschlossen blieb, obwohl dieser Missstand den Behörden schon länger bekannt war.

Doch Polizeibeamte, Ämtervertreter und auch Innenminister Peter Beuth (CDU) werden nicht vor dem nächsten Jahr aussagen. In diesem Dezember habe erst einmal noch sechs weitere Angehörige der Mordopfer das Wort vor den Ausschussmitgliedern.