Schüsse auf SEK-Kräfte

Boxberg. Bei einem dramatischen Polizeieinsatz in Boxberg zwischen Heilbronn und Würzburg hat ein mutmaßlicher Reichsbürger auf SEK-Beamte geschossen. Ein Polizist wurde verletzt – nicht lebensgefährlich, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Der Schuss traf den Mann wohl am Bein. Spezialkräfte wollten das Gebäude in Baden-Württemberg am frühen Morgen unter die Lupe nehmen. Dabei seien mehrere Schüsse abgegeben worden. Die Durchsuchung fand wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes statt.

Insgesamt wurden sieben Menschen vorläufig festgenommen. Der mutmaßliche Haupttäter widersetzte sich der Festnahme. Nach Angaben der Polizei wurden in dem Anwesen die weiteren Personen widerstandslos und unverletzt festgenommen. Es kam zu einem Feuer. Das Gebäude sei kontrolliert abgebrannt, hieß es. lsw